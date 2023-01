A modo de querer unificar las internas de su partido, el Gobierno nacional intenta avanzar en su enfrentamiento con la Corte Suprema

El Gobierno nacional intenta seguir con su estrategia de juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero sabe que no cuenta con los votos necesarios para llevarlo a cabo, que deberían ser dos tercios del total.

La reunión con los gobernadores del martes 3 de enero en la Rosada, junto con Alberto Fernández.

Por el momento, estarían juntando 127 votos en el recinto, de un total de 172 legisladores necesarios para la aprobación.

La estrategia del Frente de Todos por el juicio a los miembros de la Corte Suprema

Si bien carecen de los números necesarios para llevar a cabo este accionar, la estrategia del gobierno de Alberto Fernández genera cohesión dentro del Frente de Todos: al definir un objetivo particular, las energías de sus integrantes se alinean de la misma manera.

“El presidente está convencido de que la Justicia trabaja pésimo y al mismo tiempo es consciente de que confrontar ahí ayuda a generar unidad en un frente cascoteado por las internas”, son las palabras de un asesor de la presidencia.

Y luego completa: “Y no es zonzo. Es una manera de bajarle intensidad a la presión diaria que ejercen Cristina Kirchner y la Cámpora: todo ganancia”.

Por todo ello, buscan generar un consenso al interior del oficialismo, y “la foto de Alberto con los gobernadores” busca en parte este propósito.

¿Alcanzarán los esfuerzos del Gobierno para enjuiciar a la Corte?

“Se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene”, admiten fuentes de la Casa Rosada. “Estamos en un año electoral y hay que fidelizar con el electorado duro, que duda de Alberto”, agregan.

El titular de la Corte, Horacio Rosatti. Foto: Télam.

Eso sí, saben que el objetivo resulta muy difícil, pero creen en el proceso: “La tenemos muy difícil, por no decirte imposible. Lo de la Corte en el Congreso no va para ningún lado. Te diría que va derecho al fracaso. Y lo de unificar el frente interno apelando a enemigos y a la historia fracasa si Massa no ordena la economía. Y por más que está laburando como un perro, ¿vos de verdad creés que lo va a lograr? ¿A cuánto tiene que bajar la inflación para que la gente sienta que las cosas están mejor? Mucha Corte, mucho Rosatti y la mar en coche, pero si el pueblo sigue padeciendo la crisis económica estamos fritos”, fue tajante un funcionario del Gobierno.