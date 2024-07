Una nena de cinco años desapareció en Corrientes: ¿qué se sabe sobre este caso?.

El caso de Loan ha hecho que el país entero se movilice por saber el paradero del menor de cinco años que desapareció tras un almuerzo familiar en casa de su abuela. Sin embargo, un nuevo caso se ha hecho viral en las últimas horas, se trata de la pequeña Ámbar, otra nena de cinco años que desapareció tras acompañar a su mamá a un kiosko.

Manifestantes sostienen fotografías del niño Loan Danilo Peña el lunes 24 de junio de 2024, en Corrientes, Argentina. El pequeño de 5 años desapareció cerca del pueblo 9 de Julio, provincia de Corrientes. (AP Foto/Joaquín Meabe) Foto: Joaquin Meabe

¿Se desapareció otra nena en Corrientes?

Desde el 29 de junio, circuló en las redes sociales la foto de una niña de 5 años, supuestamente llamada Ámbar, que estaría desaparecida. El texto que acompaña la imagen indica que la menor habría ido a un kiosco en el barrio Quintana de la capital correntina y nunca regresó a su casa. Este mensaje generó alarma entre los usuarios de redes sociales y llevó a muchos a compartir la información en un intento de ayudar.

El comunicado que circula en redes también menciona que una camioneta fue vista merodeando por los alrededores del barrio Quintana y pide a quienes tengan información que se comuniquen al 911. Esta parte del mensaje ha sido igualmente desmentida por las autoridades.

El caso no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Sin embargo, fuentes policiales han asegurado que no existe ninguna denuncia formal sobre la desaparición de una menor llamada Ámbar.

¿Se activó la Alerta Sofía?

Ya que no existe una denuncia formal sobre esta desaparición y no se ha podido confirmar que haya ocurrido, no se ha activado la alerta Sofía. La Alerta Sofía es un mecanismo de difusión de información sobre desapariciones de menores. Esto se debe a que debe ser solicitada por la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa.