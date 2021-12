Todo el horror salió a la luz mediante la intervención de una enfermera de una unidad sanitaria en Merlo, dejando así esclarecida la dramática realidad que le tocó vivir a una adolescente de 12 años que fue víctima de abusos sexuales lo que le ocasionaron tener una beba.

La imagen del hermano de la menor de edad, acusado de haber abusado sexualmente de ella. Foto: Primer Plano Online.

“Soy yo y mi hermano me violó”, estas fueron las palabras de la niña de 12 años al llevar a vacunar a su beba, ante la solicitud de la enfermera de que debía presentarse la madre de la criatura para que se pudiera llevar a cabo la vacunación.

La importancia de la intervención de la enfermera

Tras permanecer prófugo por tres años, el hermano de esta adolescente violada fue detenido luego de presentarse a trabajar en una obra en construcción en Tigre.

La intervención de la enfermera de la unidad sanitaria de Merlo fue clave para desentrañar lo que había sucedido, al solicitarle a la niña de 12 años que debía presentarse la madre de la beba que deseaba vacunar, ante lo cual la niña respondió que era ella y que había sido violada por su hermano. Producto de ese abuso sexual, había nacido su beba.

Tras dos años de investigación, estos sucesos tuvieron lugar en 2018, este lunes pasado se logró dar con el violador prófugo, su hermano.

¿Cómo comenzó todo?

Todo comenzó hace tres años, cuando esta chica entró en una salita con una beba de cinco meses en sus brazos y solicitó que se la vacunara. Fue allí cuando intervino la enfermera pidiéndole que debía hacerse presente la madre de la criatura, ante lo cual la niña confesó ser ella.

De allí se supo que el padre de la criatura de cinco meses era su propio hermano, quien debía cuidarla cuando la madre de ambos se ausentaba para ir a trabajar. En lugar de ello, la violó cada vez que estaban a solas.

Ante esto, la enfermera decidió actuar y se puso en contacto con una trabajadora social del municipio. La niña fue entrevistada por una psicóloga de la unidad sanitaria y así llegó esta historia a manos de la Justicia.

Los relatos de la niña violada

A partir de lo relatado por la niña que para el 2018 contaba con 12 años, los abusos habían comenzado en 2017 cuando ella tenía 11.

Producto de esas violaciones es que quedó embarazada de su hermano, dando a luz a su beba el 28 de marzo de 2018. El abandono familiar ante los hechos fue absoluto.

Tras estas denuncias, la adolescente terminó siendo derivada con la licenciada en psicología, Victoria Martí, para su tratamiento terapéutico.

“Ella llegó, siempre con su beba, por una derivación. Yo la veía muy abatida, como que no quería hablar. Entonces, luego de algunas sesiones le recomendé que no vuelva, por que evidentemente ese no era su tiempo para hablar conmigo. Y le que dije que cuando me necesite me busque que iba a estar a su disposición. Nueve meses después se contactó y comenzamos un vínculo que persiste hasta hoy”, estas fueron las palabras de la licenciada Martí al dialogar con el portal Primer Plano.

A su vez, un detalle importante que señaló Martí es que la niña jamás llamó por su nombre a su hermano violador durante las sesiones de terapia, y lo mencionaba como el “innombrable” o el abusador.

Incluso también durante esas sesiones salió a la luz que la familia de la niña le reprochaba y la acusaba de haber provocado a su hermano, generando así las sistemáticas violaciones.

“Le pedían que se hiciera cargo de la beba cuando no tenia para comer y mucho menos para los pañales. Vivía completamente abandonada. Así es que pudo irse de su casa, siempre con su beba para estar institucionalizada”, estos fueron los detalles de la licenciada Martí acerca de las sesiones con la niña.

Cómo dieron con el hermano acusado de violarla

Al tiempo, la causa judicial continuó avanzando y la fiscal Paula Hondeville, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°10 de Morón, fue habilitada por parte del juez de garantías N°3, Ricardo Fraga, para que se efectúe la detención del hermano.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°10 de Morón quedó habilitada para realizar la detención del hermano de la adolescente. Foto: Primer Plano Online.

Sin embargo, no se pudo dar con él, manteniéndose prófugo durante tres años, hasta este lunes pasado, que fue cuando se presentó a trabajar en una obra en construcción en Tigre.

De esta forma, el joven quedó detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por haber sido contra una menor.

En la actualidad, tanto la adolescente como su beba se encuentran en la búsqueda de un hogar para vivir, queriendo así evitar tener que volver a una institución de régimen cerrado y menos aún a su vivienda de origen.