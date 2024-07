La llamativa actitud de la abuela de Loan en las últimas horas que informó la Justicia

Paula Bernini dialogó con Catalina, la abuela de Loan, quien asegura decir la verdad y desmiente lo que dicen las autoridades judiciales en la misteriosa búsqueda de su nieto: “¿Para qué voy a mentir?”.

El primer registro del celular de la abuela de Loan, el día de su desaparición

El 13 de junio, día de la desaparición de Loan Peña, los peritos descubrieron que desde el celular de la abuela se habían realizado trece llamadas. “No hice ninguna llamada, no llamé a nadie”, contó la señora durante una entrevista al aire y aclaró que solo suele hacer una o dos llamadas a la semana.

La abuela de Loan desmintió todo. Foto: Alejandro Guyot, La Nación/GDA

El nuevo informe de la Justicia sobre el celular de la abuela de Loan

Ahora, en los últimos días, la Justicia realizó un informe en el que determinó que la abuela de Loan habría borrado 34 llamadas de las 166 que tenía en su teléfono celular. Ante esto, Catalina explicó en diálogo con TN: “No sé borrar llamadas, nada que ver. ¿Para qué voy a mentir? No le miento a nadie”, y agregó sobre la posibilidad de que le hayan usado el dispositivo: “Acá no ponen cuidado, hacen lo que quieren”.

En la entrevista, también contó el uso habitual que le da a su celular en su vida cotidiana: “El teléfono siempre lo pongo bajo mi almohada cuando me acuesto a dormir y cuando me despierto veo la hora. Esa mañana lo habré sacado para cargar la batería, pero no llamé a nadie”.