Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: “No esperamos otro veredicto que la perpetua”, dijo Burlando

A un mes del inicio del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell en enero de 2020, este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dará a conocer si los ocho rugbiers imputados son considerados culpables o no.

La jornada está prevista para empezar a las 13:00, según lo dispuso la jueza María Claudia Castro, quien estará acompañada por los jueces Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

La palabra de Fernando Burlando

Este lunes temprano, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, escribió un sentido mensaje de apoyo a los padres de Fernando a través de su cuenta de Twitter. “Llegó el día que ningún padre desea, pero al mismo tiempo espera. Graciela y Silvino conocerán la sentencia para los 8 asesinos de su hijo”, dice.

Y agrega: “Ojalá puedan tener un poco de consuelo y gritar al cielo: ‘Ahora sí hijo, descansá en paz’. Fuerza para estos padres”.

Asimismo, a la espera del veredicto, el letrado habló con TN e indicó qué expectativas tiene de la jornada.

“Nosotros consideramos que la participación de todos los acusados en la golpiza a Fernando está acreditado. Golpear en zonas vitales y quitarle la vida a Fernando está probado. Hay elementos de mucha contundencia para afirmar lo que estoy diciendo”, señaló.

Además, sumó que confía en las instituciones y resaltó el trabajo de los jueces. De igual manera, sostuvo: “Si no tenemos el resultado que queremos en el tribunal oral, vamos a seguir en otras instancias. Buscamos el equilibrio, que es evaluar la prueba y cumplir la sanción que corresponde”.

“No sé si podrán tener otras penas, yo hago un análisis en base a lo que se pudo ver en el juicio”, remarcó.

La palabra de los padres de Fernando Báez Sosa

Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, participó de la vigilia organizada por vecinos del barrio Club Ferro de Dolores, a horas de que se de a conocer la sentencia que dictará el TOC 1.

“Siento la fuerza de la gente para seguir adelante. Esta vigilia que armaron por Fernando me llega hasta lo más hondo de mi corazón. Sé que no lo voy a recuperar. Solo deseo que mañana sea un día en que pueda tener un poco de paz en mi corazón”, expresó ante la prensa.

Por su parte, Silvino, padre de Fernando, aprovechó el lugar para también manifestar las sensaciones de la familia, a horas de que se dé a conocer el veredicto de los jueces: “Sea lo que sea la sentencia, vamos a seguir adelante, a seguir luchando. Dios quiera que sea un ejemplo para que esto no vuelva a pasar. Me gustaría que mañana la juventud tome consciencia y tome coraje para que no haya otro Fernando”.

