“Jefe, jefe. Me hicieron... Mirá cómo estoy...”, dice entre gritos y llantos (falsos, obviamente) una mujer en un video que se viralizó. “El pantalón todo bajo. Jefe, el pantalón todo bajo. Mirá cómo me hicieron. Sí, quisieron abusar de mí”, se escucha decir a la mujer. Podría haberse tratado de un hecho de gravedad pero fue todo una farsa. Se trató de dos policías iban en contramano por Panamericana.

La mujer fue identificada como Lorena Centurión. Su pareja, Nelson Guzmán, que iba con ella en el vehículo, eran dos miembros de la Policía de Buenos Aires, pero ambos fueron separados de la fuerza, según informó Telenoche.

“¿Quién gana acá? Yo gano”, se escucha decir a la mujer en un video que este martes rápidamente se viralizó. “Hago una denuncia porque ustedes me acosaron a mí. Después, yo lo inventé y yo gano”, dice la ahora exoficial. Al no encontrar complicidad remató: “¿Saben qué? Pum, listo. Me chupa un huevo. O me dejan pasar el auto... listo, yo hago la denuncia”.

El hecho tuvo lugar el sábado a las seis de la mañana. Ambos estaban en notorio estado de ebriedad cuando tomaron a contramano el Acceso Norte y llegaron al peaje de Boulogne, allí fueron detenidos por efectivos de la policía bonaerense.

Lorena Centurión ingresó a la Policía Federal y fue traspasada a la Policía de la Ciudad junto a su pareja. En su legajo figura un arresto de 7 días. Su novio había sido sancionado con 10 días de detención.