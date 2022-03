Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes para Pérez y la región. El viernes se esperan intensas ráfagas y un fin de semana con bajas temperaturas. Las ráfagas de viento provenientes del sureste alcanzarán los 59 km/h, con una máxima que no superará los 23 °C y una mínima de 13 °C.

El fin de semana la temperatura descenderá a 8 °C. El sábado el cielo estará parcialmente nublado y el domingo, si bien se anuncian vientos provenientes del noreste que no superarán los 50 km/h, el día estará soleado.

Recomendaciones ante las tormentas en Pérez:

Desde la Municipalidad recomendaron llamar al 4953447 ante cualquier emergencia y señalaron algunos ítems a tener en cuenta: