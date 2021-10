Este sábado a la madrugada, en la esquina del Club Estudiantes de la ciudad de Pérez, un joven fue agredido con una botella rota por defender a su amiga que fue atacada por su ex pareja. En estos momentos se encuentra en terapia intensiva luchando por su vida.

Se trata de Maximiliano Avellaneda, un joven de 27 años, que resultó herido gravemente en la cabeza y en el cuello, tras intentar evitar que otro atacara a su amiga, en la esquina del Club Estudiantes de Cabín 9. El autor del hecho, rompió una botella de vidrio y la utilizó para agredir. Intentó además degollar a la víctima.

Su hermano, Mauro, contó a Vía Pérez, que le quedó la cara desfigurada y un tajo en la cabeza de 5 cm de profundidad. “No había ni un móvil de la policía, ni una ambulancia que lo socorriera mientras se desangraba. Unos amigos de mi hermano justo pasaron en auto por ahí, se bajaron para ver qué sucedía, y al ver la situación lo trasladaron al Centro de Salud El Gurí, y de allí fue trasladado al HECA”.

“Yo tenía entendido que los médicos y enfermeros cuando hacen el juramento, juran por la vida e inclusive dan la vida si es necesario, pero los que nos gobiernan no tienen moral”, añadió. Además, Mauro, a través de las redes sociales hizo un descargo contra el Intendente Corsalini, que el día de hoy recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Centro de Salud El Gurí.

Pérez: un joven fue agredido con una botella rota por defender a su amiga y su estado es crítico (Facebook Mauro Díaz) .

Indignado Mauro sentenció: “que quede claro el mal manejo de los fondos públicos acá en Pérez, no puede ser que no tengamos una ambulancia en un barrio tan grande, porque la ambulancia no sale si no tiene una orden de Pérez. Uno se puede estar muriendo en la puerta esperando una ambulancia pero ésta no llega porque no tiene la orden para salir”.