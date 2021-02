Este martes al mediodía, un vecino que estaba cazando en el antiguo cruce de Soldini encontró a Juan Carlos Belis en una zanja, porque lo escuchó gemir. Se trata del abuelo de Cabín 9, que desde este sábado por la tarde, había salido de su casa para caminar y nunca más regresó. La familia radicó de inmediato la denuncia en la subcomisaría 18 y pidió ayuda a la comunidad a través de las redes, con un mensaje que se volvió viral. Familiares y amigos salieron en su búsqueda. Los medios de comunicación viralizaron su foto para alertar a la gente. Sin embargo, la Policía y la Fiscalía estuvieron ausentes.

Carmen Biscoglio, nuera de Juan Carlos Belis, habló con Vía Pérez, y contó que un vecino de Soldini, que estaba cazando, escuchó que Juan Carlos gemía y por eso lo pudo encontrar. “Nos sorprendió un montón que apareciera, porque hasta el último momento fuimos a la Fiscalía y no tenían noticias. La Policía nos había dicho que iban a hacer un rastrillaje pero nunca lo hicieron”.

Un vecino de Soldini que cazaba, encontró a Juan Carlos Belis en una zanja (Facebook)

La nuera de Juan Carlos explicó que es importante que la Policía ayude porque “le puede pasar a otra persona y si no lo hubiese encontrado un civil, Juan Carlos no estaría con nosotros, porque el zanjón era profundo, el pasto estaba muy alto y no estaba a la vista de las personas que pasaban por allí, explicó”. La familia había rastrillado en el lugar donde fue encontrado pero nunca pudieron verlo. “Lo encontró deshidratado y un poco golpeado pero está bien. No sabemos si pasó algo, si se perdió. El salió a caminar, pero no sabemos si se cayó o cuánto tiempo estuvo en ese zanjón”, añadió Biscoglio.

Carmen agradeció que los medios difundieran la noticia de su desaparición, para alertar a la gente. Además la familia de Juan Carlos sentía el acompañamiento de los vecinos, porque incluso la noche misma que hicieron la denuncia, “todos los vecinos ayudaron, había caballos, gente de las quintas que colaboró”, dijo. Sin embargo, la nuera de Juan Carlos, volvió a recalcar que “si no fuera por los medios y los vecinos, él no estaría”.

Además, Carmen contó que el Fiscal Almada, el lunes pasado le aseguró a la familia que se habían comenzado con el rastrillaje, pero jamás lo hicieron. “Nunca hemos visto un coche. Hemos estado ahí toda la mañana del día de hoy, y jamás, nunca fue la policía, ni dede el momento que hicimos la denuncia, que fue el sábado a las 23.00 horas hasta el día de hoy. Ya cuando el sábado quisimos entrar al Barrio Fachinal, la policía nos dijo que no podía hacer nada por nosotros. Estuvimos solos toda la madrugada porque necesitábamos encontrarlo”, se quejó.

La familia está tranquila, porque, según informó Carmen, Juan Carlos fue ingresado al Hospital Roque Sáenz Peña, y está en observación. “Lo único que pudo decir es que se llamaba Juan Carlos. Lo importante es que está bien, un poco golpeado y deshidratado”, añadió.