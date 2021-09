Este domingo 12 de septiembre se llevarán adelante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Pérez, donde a nivel local se elegirán los candidatos a competir por 3 bancas del Concejo Municipal distribuidos en 12 listas y solamente un frente (Frente Amplio por Pérez). Además se presentan dos partidos vecinales “Frente Confiar” y “Participativo Parez”. Vale la pena recordar que también se elegirán a quienes competirán en los comicios a Diputados y Senadores Nacionales por Santa Fe.

//Mirá también: Dónde voto Pérez 2021: consultá el padrón electoral para las PASO

¿Es obligatorio votar pese a la pandemia?

Sí, hay es obligatorio votar, aunque quienes presenten síntomas relacionados con coronavirus no deben acudir a las escuelas y luego deberán justificar su no voto mediante un certificado correspondiente. Los centros de votación estarán abiertos de 8 a 18, y se decidió la creación de un horario de votación prioritario para personas con factores de riesgo, que deberán acreditarlo con un comprobante, desde las 10:30 hasta las 12:30.

Las filas deben hacerse afuera de las escuelas, manteniendo la distancia establecida por protocolo sanitario. Quienes a las 18 hayan quedado afuera de las escuelas, pero haciendo la fila para votar, recibirán un número y podrán hacerlo cuando les llegue el turno. Los que arriben más tarde y no tengan número, no podrán sufragar. Adentro habrá alcohol en gel, se recomienda no usar la saliva para cerrar los sobres y llevar lapicera propia.

¿Qué documentos están habilitados para votar en las PASO 2021?

Solo la última actualización del documento será tomado como válido; aclarado esto se podrá votar en las Elecciones 2021 con los siguientes documentos:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

/Mirá también: PASO Santa Fe: la mitad de las autoridades de mesa no confirmaron asistencia

Qué se elige

En Pérez, se renuevan 3 bancas en el Concejo Municipal. Terminan su mandato:

Federico Jolly

Silvina Rodríguez

Martín Beas

Cabe recordar que también se eligen precandidatos a Senadores Nacionales y a Diputados Nacionales.

Con qué sistema se vota

Para los cargos locales se usará la boleta única, teniendo que marcar con una cruz la opción elegida (la lista o el voto en blanco). Se debe llevar lapicera propia por cuestiones sanitarias. Luego se dobla la papeleta y se inserta en la urna. Para las elecciones legislativas nacionales (diputados y senadores) se usarán las viejas boletas sábanas, por lo que si se quiere elegir precandidatos de distinto frente o diferente lista, habrá que cortarla. Luego no se debe usar saliva para cerrar el sobre.

Con qué sistema se eligen los ganadores

Las listas deben superar el 1,5% de los votos emitidos válidos para entrar en la competencia. Luego se aplica el sistema D’Hondt, el cual reparte las bancas a las listas de manera proporcional al número de votos recibidos. Básicamente, se debe dividir la cantidad de votos de cada una de las listas por la cantidad de cargos a ocupar y ordenar esos resultados de mayor a menor dentro de cada frente. Así quedará conformada una lista única y definitiva en cada frente que será la que compita en las elecciones generales de noviembre.

¿Cómo justificar la no emisión del voto de elecciones locales?

Quienes por alguna razón justificada no puedan emitir su voto en la votación de Santa Fe podrán justificar su ausencia de manera virtual para las elecciones de carácter municipal o comunal. El trámite se realiza en el sitio del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe (clic acá):

Se deberá completar el número de DNI, sexo y código de verificación.

Verificar que los datos ingresados sean correctos y hacer clic en “Solictar eximición”

Se genera automáticamente un formulario que te exime de las elecciones comunales y municipales, pero NO de las nacionales.

Precandidatos a Concejal de Pérez

Lista de precandidatos Pérez (Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe) .

Frente de Todos: Beas Martín Miguel

Frente Confiar: Jolly Federico

Movimiento de Integración y Desarrollo: Riedel Cristian David

Frente Izquierda y de Trabajadores -Unidad: Díaz María Inés

Frente Amplio por Pérez: la Lista 5 Renovar Pérez está encabezada por Casella Mauro, la Lista 6 Arriba Pérez es encabezada por Pascale Susana, la Lista 7 La Fuerza del Barrio tiene en primer lugar a Ayala Víctor Hugo, la Lista 9 Unidad Popular encabezada por Nieto Natalia Verónica.

Demócrata Cristiano: Gómez Ángel Ceferino

Participativo Parez: Morlan Víctor Hugo

Juntos por el Cambio: Parrino Emilio José

Igualdad y Participación: Molina Emilio Daniel

Unión por la Libertad: Amaya Emilse Estela

Santa Fe para Todos: Said Ramiro Martín