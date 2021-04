Este viernes, el comité de crisis de la ciudad de Pérez, se reunió de manera virtual, con el fin de evaluar la situación epidemiológica de la ciudad y teniendo en cuenta lo transmitido por el Gobernador Perotti en la reunión del pasado jueves con intendentes y presidentes comunales. Vía Pérez consultó con el Concejal Patricio Legrestti sobre los temas que preocupan frente a la segunda ola de la pandemia del Covid-19.

Legrestti comentó que por el momento no hay novedades sobre restricciones nuevas, pero que cada intendente tiene la potestad de poner restricciones en cada localidad, si se viera conveniente. “Es muy difícil, porque si no se tiene un acuerdo con localidades vecinas, es difícil poner restricciones distintas a otros, a no ser que suban los contagios, que no es nuestro caso”, explicó.

“La idea es ir evaluando semana a semana, día tras día para ver si hay cambios o alguna modificación. A nivel nacional, los datos que tenemos es que se está por encima del pico máximo del año pasado. A nivel provincial, se está igual que el pico máximo del año pasado. A nivel local estamos en un 60% de casos comparado con el pico del año pasado”, aclaró.

El edil nombró algunas medidas que se tomarán. “Por ahora, la idea es realizar mucho control, más que nada para que se respeten los protocolos en los comercios, bares, restaurantes, teniendo en cuenta el horario de cierre y apertura, también habrá algunos controles de circulación nocturna”, remarcó.

“Monitorear con el paso de los días y semanas la evolución de los casos”

El funcionario explicó que “la idea que se tiene a nivel nacional es averiguar si este pico tan alto es un brote fuerte por el fin de semana largo de Pascua o es un pico que llegó para quedarse. Por ese motivo se espera hasta la semana próxima, para ver si se toman mayores medidas en la provincia”.

El comité de crisis lo integran los presidentes de cada bloque

Al parecer, el comité se creó el año pasado, a raíz de la pandemia, y lo integran los presidentes de cada bloque. Supuestamente Martín Beas es solo un invitado más. ¿Dónde están los demás ediles? Vía Pérez se comunicó con el Concejal Federico Jolly para preguntarle el motivo de su ausencia. “Es momento de estar todos unidos luchando contra este virus, sin embargo hay algunos que están más preocupados por hacer política en vez de ayudar a la gente. Una lástima. Institucionalmente algunos políticos en Pérez dejan mucho que desear. Pienso que aún nos falta crecer como sociedad”, sentenció.