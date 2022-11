Victor quiso correr el maratón del Becario y no lo dejaron inscribirse

Todo comenzó cuando Victor Taborda fue a inscribirse al Maratón que oraganiza el Instituto Becario que preside el ex arquero de Patronato Sebastián Bértoli y no le aceptaro los útiles que llevaba para “pagar” la inscripción y lo obligaban a comprar un kit de $2000 con los cuales no contaba.

La historia la publicó Diario Uno que contó lo que le sucedió y además de haber trascendió por redes sociales. Victor es de Paraná y su hobby desde muy chico es correr y trata de participar en todas las carreras que puede. Desde los 7 años fue canillita junto a su familia, pero luego de la pandemia se tuvo que dedicar a las changas.

El sábado 12 de noviembre se corrió la ya tradicional maratón del Becario que tiene un fin solidario y deportivo. Para participar de la misma desde la organización solicitaban llevar útiles escolares o adquirir un kit escolar de $ 2000 y ante esto Víctor llevó un lápiz, cuaderno y goma.

“El viernes le negaron la inscrpición a la Maratón del Becario porque presentó un kit escolar que no cumplía con las espectativas de la organización, si quería participar le daban la opción de comprar el kit que la misma carrera ponía a la venta por un valor de $ 2.000″, publicó Gustavo Rodríguez en Facebook.

Corredor de alma

Víctor se venía preparando desde hace un tiempo para la competencia “que pregona solidaridad en la ciudad”, escribió Gustavo Rdríguez quien dió a conocer el caso en sus redes.

Quien habló fue Pablo Carussi profesor de la Escuela Municipal de Atletísmo que contó a Diario UNO que Víctor es una excelente persona y un gran atleta y dijo “es un gran corredor y una persona muy sana. Además es muy agradable, siempre con una sonrisa.”.

La revancha

Luego de conocerse el caso, Gustavo Rodríguez volvió a escribir sobre Victor dando a conocer que el atleta fue inscripto en una carrera de Oro Verde y que “un corredor de otra provincia desinteresadamente se ofreció a pagarle una carrera mensual de ahora en adelante y ayudarlo con ropa deportiva”.

Sobre el kit

En el sitio oficial de la carrera se puede leer las condiciones del kit necesario para la inscripción y dice: “El fin de la carrera propuesta por el Instituto Becario es solidario” y agrega que “para la entrega del kit de la carrera.Cada corredor y/o caminante debe completar su inscripción con la donación de un kit escolar el cual se sugiere que esté compuesto por materiales de uso frecuente en el nivel primario. Los participantes pueden armar el kit de manera particular, para luego acercarlo y finalizar su inscripción”, cosa que en caso de Víctor no fue tenido en cuenta.