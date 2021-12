Unión de Santa Fe puso sus ojos en el delantero uruguayo de Patronato, Sebastián Sosa Sánchez, quien compartió plantel con el DT del “Tatengue” Gustavo Munúa, que también jugó con su padre.

El entrenador tuvo dos contactos con el atacante y le contó de sus ganas de sumarlo. Mientras que Sosa Sánchez se mostró entusiasmado, más allá que en el primer contacto con los dirigentes estuvieron lejos de llegar a un acuerdo económico, según consignó Ahora.

“Tuve diferentes llamados, se comunicaron con mi representante, también desde Unión, mandaron una oferta, también con Gustavo Munúa, le dije que me gustaría llegar al club ya que conozco su propuesta, sé cómo trabaja. Lo tuve en Nacional, más allá que no tuve minutos, pero reconocí su trabajo, dará qué hablar. Pero no se llegó a un acuerdo, se sigue hablando”, dijo el delantero en diálogo con LT10.

Y agregó: “Se lo dije a Gustavo que tuve muchas propuestas, pero un proyecto deportivo como sé que trabaja él puede ser prioridad, uno aspira a tener un buen contrato económico, cuando vine desde México dejé de lado el dinero para trascender desde lo futbolístico. Pero por ahora están muy lejos de nuestras pretensiones, a nivel deportivo me encantaría”.