Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy quiere prolongar en Paraná su racha positiva

Para no perderle pisada al líder del torneo, Gimnasia y Esgrima de Jujuy buscará en su visita de este domingo a Patronato -de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos- los tres puntos que le permitirá mantenerse a corta distancia y a la espera de un tropiezo del puntero. El partido que se jugará desde las 16:00 en el estadio “Presbítero Bartolomé Grella”, corresponde a la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional de la AFA.

La brecha en la tabla de posiciones entre el “Lobo” jujeño y el actual puntero, San Martín de San Juan, es de 13 puntos, por lo que el equipo jujeño que será visitante este domingo en Paraná se ve obligado a triunfar para acortar esa distancia.

Francisco Molina, una pieza clave en el elenco de Matías Módolo y que ya sabe lo que es marcarle un gol al "Patrón", irá desde el arranque este domingo en Paraná. Foto: Prensa GyEJ

Habiendo hilvanado resultados positivos y estando invicto en lo recorrido en esta segunda etapa del campeonato, el plantel del entrenador Matías Módolo se afianzó como protagonista en el lote de equipos que encabeza la tabla.

No obstante, tanto los jugadores como el equipo técnico saben que este torneo de ascenso es complicado y no deben dormirse en los laureles, amarga situación que ya se vivió en Jujuy con el “no ascenso” del triangular del 2014.

DEBUTA BIGO BAJO LOS TRES PALOS DEL “LOBO”

Si el entrenador de Gimnasia de Jujuy se guía por los últimos resultados de sus dirigidos -siete partidos sin perder, con cinco triunfos- y que no tiene ni lesionados ni suspendidos entre los jugadores estelares, se podría afirmar el dicho “equipo que gana no se toca”. Pero la inesperada baja de Alan Sosa en el arco, no le permite al DT repetir equipo.

El golero que había llegado proveniente de Villa Dálmine hizo el bolso la semana que terminó y abandonó Jujuy con destino al Club Atlético Tigre, que juega en la Liga Profesional.

Su reemplazo está en el propio plantel jujeño ya que será Joaquín Bigo quien tendrá la difícil tarea de hacer olvidar a Sosa y mantener la positiva estadística de un solo gol en contra en lo que va de la segunda etapa del torneo.

Joaquín Bigo debuta este domingo y tendrá la compleja tarea de reemplazar a Alan Sosa en el arco "albiceleste". Foto: Prensa GyEJ

Con esa única modificación bajo los tres palos, el posible “once” para jugar en Paraná sería: Bigo en el arco; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Facundo Rizzi en defensa; Agustín Palavecino, Hugo Soria, Jorge Juárez y Francisco Molina en el mediocampo; Lucas Albertengo y Cristian Menéndez en la delantera.

HISTORIAL DE EMPATES ENTRE EL “PATRÓN” Y EL “LOBO” JUJEÑO

De 13 partidos jugados entre Patronato y Gimnasia de Jujuy, siete terminaron en igualdad, con tres victorias por bando registradas en el historial. La última vez que se enfrentaron fue en el estadio “23 de Agosto” por la fecha nº 8 del actual campeonato de la Primera Nacional, cuyo resultado final fue 1 a 1 con goles Francisco Molina para los “albicelestes” y Arnaldo González para los paranaenses.

En el encuentro de este domingo -que puede ser seguido a través de la plataforma TyC Sports Play- el árbitro principal será Maximiliano Macheroni, siendo secundado por los líneas Alejandro Schneller y Sebastián Osudar, mientras que Mariano Agli será el cuarto referí.