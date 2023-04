¿Qué rol juegan los animales domésticos con el dengue?

El mosquito que parece “tobeano” con “pintitas” blancas en las patas es el responsable de transmitir el virus del dengue a los humanos y genera una enfermedad que puede ser grave afirma González.

“Media población del mundo está en condiciones climatológicas” para convivir con el dengue dice el veterinario paranaense.

“Los animales domésticos no se enferman de dengue, no se contagian, osea un mosquito enfermo puede picar a un perro o un gato”, el virus puede vivir un tiempo en el animal pero no se reproduce como en el ser humano que es el verdadero reservorio.

González explica que el mosquito puede picar a un animal doméstico y los virus quedan allí latentes durante un tiempo. De ahí que si otro mosquito pica a ese animal y pica aun ser humano recién allí se puede transmitir el dengue.

“El perro y el gato no padecen la enfermedad, no tienen síntomas” dice González a lo que añade que es importante que evitemos y controlemos que el mosquito pique a nuestro animales.

Para esto es necesario el uso de repelentes “aptos” para los animales de baja toxicidad, de larga acción, y que se puedan usar dentro de los ambientes.

Por último aconseja que debemos evitar que el animal sea picado por el mosquito porque puede ser un huesped transitorio o un reservorio que puede potenciar o agravar esta enfermedad.

La nota completa la podes ver aca: