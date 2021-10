Pamela Tortul dio el paso, para pedirle matrimonio a su novio. La chica lo hizo luego de un partido de su equipo de fútbol, en la Liga Paranaense. Su novio, Juan Pablo Giannecchine, es el DT del equipo San Benito.

Todos quedaron sorprendidos, especialmente él, porque habían perdido el encuentro. No esperaba que llegue el pedido de su novia, que se arrodilló para pedirle la mano, con la alianza en su dedo.

La futura esposa tuvo la complicidad de todo el equipo, ya que sus compañeras del equipo femenino realizaron un video: “No se lo esperaba, no sabía nada y se lo tomó por sorpresa. Le dio mucha vergüenza, pero lo importante es que me dio el sí”.

Paola adelantó que se casarán en octubre de 2022. “Armé 11 carteles para grabar un video de TikTok, y como ese domingo era el día de la madre, él pensó que era para eso”. Además, aclaró que en el partido hizo un gol, y se lo dedicó haciendo un corazón con las manos, pero que no se esperaba lo demás.

Ella es abogada especialista en familia, y desde 2018 juega al fútbol. Primero pasó por Peñarol y Belgrano, y este año se sumó al proyecto del club San Benito. “Con Juan Pablo nos conocimos hace tres años en esta misma cancha, por eso le pedí casamiento acá”.