Si hay una cara reconocida en los medios paranaenses es la de Paola Netto. Profesional, carismática, multifacética y empática como pocas logró construir su propio camino a fuerza de empeño y compromiso. Lleva 18 años trabajando en los medios locales, dirige la Revista Muy Entre Ríos de El Diario y recientemente acaba de hacer, posiblemente, uno de los cambios más significativos de su carrera, pasó de Canal Once a Canal 9 Litoral donde asumió la conducción de Telediario junto a Sonia Fernández.

“Durante 16 años fue mi segunda casa”, no duda en afirmar cuando se le pregunta por el canal que la vio nacer y crecer en los medios audiovisuales. “Lo primero que me llevo son amigos, excelentes compañeros de trabajo, excelentes profesionales de la comunicación. Y por supuesto todos los años que fueron de aprendizaje, no tengo más que palabras de agradecimiento para el canal. Lo voy a recordar siempre con muchísimo amor y respeto. Los mejores años de mi vida los pasé ahí”, expresa.

Paola se formó como comunicadora social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, cuenta que de chica le gusta mucho la radio, “Recuerdo que tenía 11 años y hacia como que grababa spot publicitarios con el walkman, me entusiasmaba mucho la idea de formar parte de ese mundo. La primera atracción con los medios de comunicación fue con la radio, y no con la tele”, rememora sobre los primeros momentos de su pasión.

El baile es otra de las pasiones de la comunicadora paranaense y fue justamente la disciplina que la acercó por primer vez a un estudio de televisión. “La primera vez que pise canal 11 fue por un gimnasio donde fuimos a participar con una muestra de baile. Fuí como invitada siendo parte del grupo de baile, después me invitaron a participar y ahí quedé”, recuerda y agrega: “Siento que es realmente lo mío, me gusta estar detrás de cámara, en producción y delante. Realmente me apasiona”.

Respecto a la conducción, al panel y a la producción como diferentes roles que se pueden asumir en el periodismo, Paola sostiene que es parte de la profesión hacer las tres cosas. “Tenes que estar preparado para todo: productor de piso, de control de aire general produciendo contenidos, tener la cancha para ser versátil en relación al tratamiento de diversos temas. El comunicador tiene que tener versatilidad para saber moverse dentro de los medios”, explica y reconoce además que “el panel te da la libertad para decir con responsabilidad lo que opinas respecto a un tema, siempre te enriquece el compartir opiniones”. Sin embargo en su presente, Paola no duda en afirmar que “la conducción es lo que más me gusta hoy en día”.

La comunicación y la sociedad

En relación al momento particular que estamos viviendo a causa de la pandemia, la periodista expresa: “a veces no puedo creer la falta de empatía que tenemos como comunidad, estamos siendo muy pocos solidarios con el personal de salud que está trabajando 24x7, nos hace falta mucho pensar y sentir por el otro que realmente la está pasando mal. A todos hay que cambiarnos el chip para ser más empáticos; y hacer caso a las medidas que no son complicadas”, resume.