Otra vez paro de colectivos en Paraná

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) determinó un paro de actividades en el servicio de transporte de pasajeros para este jueves 8 de septiembre. “Al no encontrarse debidamente acreditados los salarios en su totalidad correspondientes al mes de agosto, a partir del primer servicio del día jueves 8 de septiembre se efectuarán medidas de acción sindical con paralización de servicios y sin concurrencia a los lugares de trabajo” informaron desde UTA.

El secretario general adjunto de UTA, Mario Meuli, en diálogo con Elonce, dijo: “dispusimos la medida de fuerza porque la situación amerita, no damos más, estamos sufriendo desde hace meses, llegando al día de cobro sin saber si vamos a cobrar el sueldo que es algo escencial para los trabajadores. Estamos cansados de tener que estar esperando todos los meses para ver si baja plata de provincia o nación”.

El Municipio de Paraná “desembolsó 10 millones de pesos, pero se necesitan 62 millones para los sueldos. Los subsidios estarían llegando este jueves”.

En este sentido Meuli explicó que tiene entendido que el Municipio de Paraná “desembolsó 10 millones de pesos, pero se necesitan 62 millones para los sueldos. Los subsidios estarían llegando este jueves”.

Mal servicio

La ciudad y su zona de influencia nuevamente se encuentra paralizada por no contar con el servicio de transporte de pasajeros. La gente no deja de mostrar su impotencia y salimos a preguntarle a la gente por el servicio y sus frecuencias y los vecinos no dejan de marcar el mal servicio que brindan las empresas.

Unidades en mal estado, sucias y la incertidumbre de si va a pasar son los temas que mencionan los usuarios.

Valentina, una estudiante de la zona sur, comentaba que tiene que salir entre 2 a 2:30 horas antes a tomar el 12 ya que nunca está segura si va a pasar en tiempo y forma. Los fines de semana, especialmente los domingos es habitual que los horarios no se cumplen o que directamente no pasen, dejando a los usuarios a pie.