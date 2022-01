El incendio de la Isla Puente comenzó el sábado de noche y se hicieron virales imagenes de la isla en llamas por quienes se encontraban en la Costanera en una noche sofocante tras una semana de históricas temperaturas. Durante el domingo, luego del trabajo de bomberos, Prefectura y hasta un helicóptero hidrante que vino de Rosario el fuego no lograba ser controlado.

El incendio se inició en la zona oeste de la isla, aguas abajo del faro del Club de Pescadores y durante el domingo varios focos seguian activos en la zona. Las precipitaciones del domingo a la noche lograron apaciguar las llamas y el lunes con la lluvia caida se terminó de apagar el incendio.

Desde el Gobierno de Entre Ríos informaron que bomberos voluntarios y zapadores de Paraná, brigadistas de la Policía de Entre Ríos, y personal de Prefectura que colaboró con el traslado de las personas, con la coordinación logística de Defensa Civil y el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Incendio en la Isla Puente: Foto: Facebook

Por su parte la Municipalidad prestó colaboración con personal de Obras Sanitarias, proveyendo un generador trifásico, una bomba grande y dos motobombas a explosión en la tarea que realizan para apagar el fuego en la Isla Puente.

Desde el gobierno provincial piden a la población extremar las medidas de prevención: no hacer fogatas en lugares no autorizados, no arrojar fósforos o cigarrillos encendidos, y no tirar botellas plásticas o de vidrio.