El máximo tribunal de Entre Ríos en una primera instancia negó el amparo de Cecilia Goyeneche, pero la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó que se expida al respecto. De esta manera el Superior Tribunal cumplió con el trámite que dispuso la Corte y rechazó el amparo y entonces continúa el jury que antes de fin de mes puede destituir a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche.

El fallo del STJ de Entre Ríos fue firmado por los jueves Fabiola Bogado Ibarra, Emilio Matorras, María Gabriela López Arango, Guillermo Federik, que lo hizo en disidencia parcial y Bernando Salduna, este último en disidencia. De los cinco integrantes del STJ, el único que votó a favor de la demanda de Goyeneche fue e Salduna.

Goyeneche en declaraciones a Diario La Nación cuestionó el fallo en su contra: “Como dijimos desde el primer día, en Entre Ríos esta causa no está siendo tratada con herramientas jurídicas, no se está respetando el derecho, sino que se actúa con un objetivo político claro, lograr la destitución y el disciplinamiento de los investigadores de corrupción, así lo demuestra también esta sentencia, que desobedece a la Corte”.

El argumento del amparo de Goyeneche presentado a la máxima instancia judicial nacional era que el jurado designó como acusador en el jury a un abogado que no es fiscal y según la mayoría del Jurado, en cambio, no podían poner a un fiscal a acusarla porque todos dependen de ella y de Jorge Amilcar García, el procurador general, que en este caso también fue denunciado.

De esta manera este miércoles, en pleno feriado por el Censo 2022 el STJ rechazó el planteo de Goyeneche y argumentó que no correspondía analizar el amparo. El argumento de la jueza Bogado Ibarra del cual se adhirieron la mayoría expuso que las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento no pueden atacarse por medio de amparos. “Las decisiones adoptadas por el HJE [Honorable Jurado de Enjuiciamiento] no pueden ser cuestionadas judicialmente por vía de la acción de amparo bajo el riesgo de provocar, además de las inimaginables interferencias al ejercicio de las funciones que le son en principio privativas, un quiebre del sistema institucional y republicano que nos identifica como Estado”, dijo la jueza.

Quien votó en otro sentido fue Salduna, que en este caso le dió la razón a Goyeneche. Argumentó que al correr al Ministerio Público de la acusación, violó “la garntía constitucional del debido proceso” ya que está “desoyendo la manda constitrucional y logal, estableció una integración diferente del órgano acusador”. Agregó que “en tan delicado proceso de enjuiciamento”, el jurado se haya convertido en legislador, “con la abierta transgresión al principio republicano de división de poderes”.

De ahora en mas el jury sigue su proceso sin tener hasta el momento la fecha en donde dará a conocer la decisión y según fuentes de la justicia entrerriana todavía no hay una fecha probable. Aunque de todos modos los plazos corren y la definición debe ser lo antes posible ya que a fin de mayo Goyeneche cumple seis meses de suspendida y si para ese momento no se dió a conocer el fallo, la Fiscal debe volver a su cargo.

Que se trata en el jury

El Jury que se lleva a cabo a la Fiscal Anticorrupción de la provincia es por no haberse excusado de intervenir en la gigantesta causa de corrupción denominada Contratos Truchos en la Legislatura Provincial pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, en este caso el contador Pedro Opromolla. La causa de los contratos truchos investiva una presunta estafa por mas de 50 millones de dólares en la Legistatura.