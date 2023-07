Ella, un ángel: apuntes sobre Irena Sendler

Rutas, destinos y otras historias peregrinas. Cosas que pasan en los caminos, historias que piden contarse. Yo no sé cómo son los ángeles. Quizás por la cantidad de fe o porque no se distinguirlos, pero lo cierto es que no podría alegar la visión de alguno de ellos. Al menos en su concepción tradicional, en la estética que incluye la posibilidad de rubias facciones y cosas por el estilo.