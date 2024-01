El hijo de Bahl demandó volver a Diputados y Hein ratificó su desvinculación

El hijo del ex intendente de Paraná, Joaquín Bahl, presentó un recurso de amparo a la Justicia en solicitud de su reincorporación a su trabajo en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Los abogados representantes del joven, Roberto Rosenberg Jantzon y Mariana Maier llevaron este recurso ante la jueza de feria Silvina Rufanacht.

La revista digital Análisis difundió parte del texto presentado en sede judicial, el cuál no fue contra la Presidencia de la Cámara Baja, sino contra el titular del recinto Gustavo Hein. “Ilegítimo y lesivo” resaltaron en el escrito presentado por Bahl (hijo) contra el Decreto 286.

La resolución estableció dos anulaciones. Ambas fundamentadas en la fecha de nombramiento, en diciembre de 2022, y en la denuncia de que el joven no se presentó a trabajar en ningún momento, ni siquiera luego de darse notificado de su llamamiento.

En tal sentido, las medidas que dispuso el documento firmado por Hein fue la cancelación de la designación de Bahl, como así también la suspensión de su recategorización bajo el argumento de que no cumplió un año y que no tenía estabilidad en el empleo. También ordenó el reintegro inmediato de los haberes percibidos “más allá del acto disciplinario por abandono del servicio por vía sumarial”.

La postura de Joaquín Bahl

El retoño del ex presidente municipal paranaense demandó su reincorporación al cargo de planta “y en las funciones que ostentaba” y solicitó el pago de los salarios caídos más intereses.

En este plano, afirmó que posee “estabilidad en el empleo público” y que “la prestación se extendió por más de un año consecutivo de ejercicio efectivo”. Indicó que trabajó “como personal afectado al bloque justicialista y, en concreto, al diputado Navarro”, en donde además adjuntó documentos de prueba respecto de las asistencias retroactivas.

Para dar claridad sobre su desempeño tras el recambio en el recinto, según reveló el medio de comunicación local, el joven adhirió en el escrito certificaciones de la presidenta actual del bloque justicialista Laura Stratta.

Joaquín Bahl denunció que “la decisión no es mas que una mera persecución política”. Foto: Análisis Digital

En el amparo, el joven señaló que su contratación “fue efectuada en acuerdo y con pleno conocimiento de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER)” y que la recategorización, hoy revocada por el Decreto 286, está incluida en un acuerdo paritario. “El acto que me designó generó a mi favor derechos subjetivos que fueron incorporados a mi patrimonio y que no pueden ser revocados”, agregó.

Bahl demandó que su desvinculación de la Cámara de Diputados fue “una cesantía encubierta sin que haya operado el derecho de defensa pertinente” y aseguró haber adquirido “la estabilidad del empleo de acuerdo a la Constitución y es por eso que no me pueden aplicar una cesantía dejándome sin trabajo sin aviso ni sumario previo”.

En el documento judicial calificó la medida tomada como “arbitraria, basada exclusivamente en persecuciones políticas” y denunció que “la nueva gestión, con la revocación del acto de designación para cesarme ilegítimamente de mi empleo y obtener de la opinión pública una estratificación negativa de mi persona, ha usado procedimientos administrativos ilegítimos”.

“Nos hemos transformado en el botín de guerra de la política partidaria, que quiere justificar el despido de trabajadores calificados en una sola palabra que se incluyó en los fundamentos de los actos de designación, ignorando todos los demás elementos que esos actos tienen que son regulares y ajustados a derecho”, sostuvo.

En sintonía, aseveró que “la decisión no es mas que una mera persecución política” y que “no resulta casual que el aquí firmante es afiliado a un partido político distinto al gobernante y fui -junto los mencionados en el mismo decreto- relacionado periodísticamente con el gobierno anterior”.

“Si el presidente de la Cámara de Diputados consideraba que la designación tuvo vicios, debió promover la acción de lesividad a través de la cual podría haber ejercido plenamente el derecho de defensa y justificar que soy trabajador, que he prestado mi fuerza de trabajo con regularidad, durante muchos años para el Estado, que no soy ñoqui ni estafador como se ha querido justificar y que mi designación fue perfectamente regular”, dijo.

La respuesta de Gustavo Hein

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos reveló: “recibí con cierta sorpresa la presentación de ese amparo, porque allí se habla de persecución ideológica y lo toman como algo personal”.

En una entrevista brindada al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 el titular del cuerpo legislativo provincial consideró que “lo han tomado desde una persecución ideológica con respecto al nombre propio”.

“Me parece que hay cuestiones que se pueden corroborar. Para nosotros hubiera sido más fácil, más sencillo para esta Presidencia haber tomado la decisión de dar de baja la totalidad de los decretos, incluyendo a varios agentes. Sin embargo, nos tomamos el trabajo, el camino más largo y más difícil, e individualizar a los que trabajaron y los que no trabajaron”, indicó.

Hein aseguró que la desvinculación del hijo de Bahl "no es una cuestión personal, no es cuestión ideológica”. Foto: El Entre Ríos

A renglón seguido, explicó que “hay casos en los que las personas fueron nombradas y pasadas a planta sin siquiera hacer trabajo administrativo. (El hijo de Bahl) no estuvo ligado a la Cámara y aún así fue recategorizado. No es una cuestión personal, no es cuestión ideológica”.

“Había sido designado pero nunca previamente había estado vinculado a la Cámara. Hizo una carrera muy rápida. Nunca se vinculó a la Administración. El 23 de diciembre de 2022 fue designado sin haber estado previamente vinculado. Eso es lo que observamos: es un hecho que no va de la mano de la carrera administrativa”, comentó.

En tal sentido, consideró: “lamentablemente, se han naturalizado estos procesos. Y se contrapone con aquel empleado que va todos los días a trabajar, y que no logra estos beneficios. Los que están cercanos al poder sortean ciertos procesos, que no van de la mano de las buenas costumbres”.

“El que fue a trabajar, sigue trabajando. El que nunca fue a trabajar, está en serios problemas. Estamos viendo no a qué partido pertenece. No discutimos espacios políticos. Estamos discutiendo quien fue responsable y quién no con los dineros de todos los entrerrianos”, enfatizó.

Sobre el amparo

Hein consideró como “poco correcto” que la demanda judicial sea contra su persona “y no la estructura de la presidencia de la Cámara”. “Hoy soy un agente de paso en esto. Mi proceso terminará en unos años como presidente de la Cámara. Cuando no hay argumentos, descalificar puede ser una herramienta”, agregó.

En esta línea, aclaró: “pero tienen todos los derechos para reclamar, aunque nosotros también tenemos herramientas que nos llaman la atención; que haya personas que no han ido a trabajar tengan las mismas posibilidades de aquel que va todos los días a trabajar, y muchas veces con menos remuneración. Somos unos privilegiados los que estamos en la Cámara”.

“No tengo el gusto de conocerlo a Joaquín. He tenido relación con su padre por una cuestión protocolar. No sé por que eligieron la vía judicial para reclamar. Creerán que es la más factible. No sabría qué responder, no sabría por qué. Está en su derecho. Pero pido coherencia. Pero no es algo que abunda en nuestro segmento”, añadió.