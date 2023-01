Concepción del Uruguay: entregaron un aporte económico al nuevo Campeón Entrerriano de Boxeo

Lino “Chuky” Valdez se coronó Campeón Entrerriano de la categoría hasta 56 kg en el Festival de Boxeo que se llevó adelante en Villa Elisa el pasado 10 de diciembre. Por esto fue recibido por el intendente de Concepción del Uruguay Martín Oliva y allí entregó un aporte para la compra de implementos deportivos que servirán para entrenar y competir en el plano amateur del Boxeo argentino.

“Chuky” de Concepción del Uruguay, actualmente integra la Selección Entrerrianoa de Boxeo en la categoría Mayores hasta 56 kg.

Al recibir la noticia del aporte Valdez dijo: “Que buena noticia, porque realmente son cosas que me sirven para seguir adelante y no hablar que me motivan a devolverle a mi ciudad todo lo lindo que me dan y que logramos con mucho sudor y esfuerzo”, destaco el boxeador.