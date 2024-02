Caso Goyeneche: convocan a una intervención en la Comisaría Segunda

La familia de Ariel Goyeneche, junto a amigos del joven, organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas convocaron a la comunidad paranaense a una intervención pacífica en las inmediaciones de la Comisaría Segunda de la capital provincial, lugar donde falleció el hombre de 38 años por causas que se investigan.

Los impulsores de la movilización llaman a llevar velas y carteles para demandar el esclarecimiento por el accionar de los uniformados involucrados en el hecho. Cabe recordar que los allegados de Goyeneche denunciaron “tortura” y “violencia institucional” por parte de la Policía de Entre Ríos.

Anteriormente, en una carta abierta, criticaron al ministro de Justicia y Seguridad Néstor Roncaglia por sus declaraciones vertidas al medio local APF Digital, en donde el funcionario desestimó las acusaciones de la familia y en tal sentido, consideró: “la palabra tortura es muy fuerte, tiene mucha connotación. No fue así. Entiendo el dolor de la familia y la acompañamos, pero se está siendo totalmente transparente”.

“Sus palabras no hacen más que aumentar el dolor de esta familia”, le respondieron los parientes del joven en un documento público en donde ratificaron su denuncia respecto al accionar policial y calificaron al trato de los efectivos hacia Goyeneche como “inhumano”, entre otras aseveraciones.

El martes, Roncaglia volvió a hablar del tema. En diálogo con El Once, expresó que “es lamentable lo que pasó, es un resultado que no quiso la policía, no quiere como resultado la muerte” e insistió en que “fue una intervención legal de la policía donde se produjo un hecho no querido”.

“Lo que pido es hacer un paso al costado y que la justicia investigue, los fiscales están investigando y la jueza de garantía está haciendo lo suyo. Como dije a los familiares, queremos una transparencia total y que se investigue hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

El funcionario subrayó que “el resultado y las últimas palabras la van a tener el juez o el fiscal en su resolución. La policía no va a entorpecer la investigación bajo ninguna circunstancia”.