Carta abierta de un ciudadano a Rogelio Frigerio: “busque mejores argumentos para sostener su campaña política”

Un habitante de la ciudad de Concordia publicó en la red social Facebook una carta abierta dirigida al actual pre candidato a Gobernador por Entre Ríos Rogelio Frigerio ( Juntos por Entre Ríos). En el escrito hace referencia al spot de campaña difundido por el funcionario.

“Señor Frigerio: Quisiera contarle que soy empleado público y pertenezco al área de Salud. Trabajo en el Hospital Masvernat de la Ciudad de Concordia y vengo del Hospital F. Heras, es decir, ya estoy grande porque cuento con 35 años de antigüedad”, comienza diciendo la carta.

“Esta introducción es para decirle que enorme fue mi sorpresa al escuchar un deplorable spot de campaña donde criticaba la salud pública de mi provincia, en lo posible busque mejores argumentos para sostener su campaña política, hablando mal de este gobierno y en especial en lo referente a Salud”.

“Nunca en mis 35 años de trabajo, noté que se le de tanta importancia a Salud cómo en estos últimos 8 años, a pesar que los primeros 4 fueron de un gobierno nacional de distinto tinte político, ya sea desde lo económico, instrumentos de alta y baja complejidad, infraestructura, recurso humano y más de lo que usted imagine, no solo en este Hospital, sino también en los distintos centros provinciales”.

“Que faltan cosas, seguro es, porque siempre son insuficientes, ya que, en términos de salud, todos los días hay que seguir invirtiendo, pero le repito, en 35 años, fue este gobierno quien no escatimó en invertir para esta Cartera”, continúa narrando el autor del escrito.

“En cuanto a salarios, si bien no son los mejores, se han ido actualizando al ritmo de la inflación para que no perdamos poder adquisitivo. Durante la pandemia, suceso extraordinario incomparable con cualquier evento sanitario, vivido por nuestra generación, se nos suministró todo lo necesario y en cantidad suficiente para que ningún paciente quede desamparado o sin atender, y cuidando además al personal suministrándole los elementos necesarios”, expresa el ciudadano concordiense.

Luego hacia el final de la carta, el trabajador de la salud expresa: ”por todo lo expuesto y si tiene tiempo de leer mí opinión, usted tal vez esté mal informado, entonces le agradeceré que averigüe más profundamente al respecto y así después si cree que corresponde publique el spot que realizó”.

“Si el electorado lo lleva a la gobernación, créame que con solo mantenernos en este nivel de atención de un gobierno a salud lo vamos a aplaudir. Y volveré a escribir para agradecerle. La vara en salud está alta en los últimos 35 años.”

“Usted formó parte de un gobierno nacional que degradó el Ministerio de Salud y lo llevó a Secretaría, durante su gestión faltaron insumos y se recortaron programas nacionales como el CUNITA o programas odontológicos que eran significativos en esta provincia, no juegue con la salud, no confunda al electorado, si ya comienza mintiendo, no quiero creer cómo será un eventual gobierno suyo”, asevera hacia el final de la publicación el concordiense.

“También quiero que sepa que soy peronista, pero no fanático, y si hubiese coincidido con su spot no me atrevería a escribir esta carta. Si llega a usted, lo saludo atentamente y fuera de todo partidismo siempre estaremos luchando por la salud”, concluye diciendo la carta.

Sergio G. Cayon

DNI 16988791