Una madre de la localidad de San Ignacio hizo un pedido desesperado de ayuda para encontrar a su hijo de 15 años, Leonardo David Capli (15), el cual se encuentra desaparecido desde hace ocho meses. El menor, según la denuncia, se fue a pescar con amigos y nunca más supieron de él. En la investigación interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.

Según la denuncia de Angelina Giménez (43), madre de Leonardo, el menor se ausentó de la casa de su hermana mayor el 30 de septiembre de 2021 con quienes “él creía que eran sus amigos”, según expresó a medios misioneros. “Digo que él creía que eran sus amigos porque no eran chicos confiables” aclaró.

Con respecto a ese día, Angelina contó que “uno de esos chicos pasó por la casa de mi hija a buscarlo para ir a pescar. Es más, hasta le dijo que se apure, según contó mi hija. Salieron y desde ese día nunca más volvió”. Agregó que intentó comunicarse con el muchacho y con su madre, pero no recibió respuestas.

“La madre me bloqueó, o sea, no entiendo por qué lo hizo, ya que nadie está libre. Ese chico salió con Leo y quizás sepa qué pasó” cuestionó la mujer. Desde aquel momento, Angelina expresó vive en la incertidumbre de no saber dónde se encuentra, qué le pasó o si su hijo está vivo.

Angelina aseguró que realizó la denuncia sobre su desaparición en la comisaría de San Ignacio y, posteriormente, le comunicaron que el caso pasó al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.

Sin embargo, la mujer continúa viviendo con la ausencia de su hijo. “Siento que ya ni siquiera tengo derecho a ser feliz, me niego a sonreír porque cuando lo hago, pienso en lo que puede estar pasando con mi hijo. Es algo que no le deseo a nadie”, lamentó.

San Ignacio: madre desesperada busca a su hijo de 15 años desaparecido hace ocho meses. Foto: María Rosa Fernández

Por su parte, fuentes de la Policía de Misiones de la localidad de San Ignacio aseguraron que el expediente está en el Juzgado de Jardín América, que se tomaron varias declaraciones y todo está judicializado. Además, indicaron que al adolescente lo siguen buscando.

Sin embargo la madre del menor desaparecido expresó que “no le dan importancia a la desaparición de mi hijo” y agregó que “nunca he visto que esa búsqueda se haga realidad”. Además reiteró que ella no hace otra cosa que recurrir a la policía y al juzgado porque desconoce qué otros pasos hay que dar.

“Necesito saber de mi hijo, necesito que lo busquen, que se investigue a fondo y si no quieren hacerlo, que me digan dónde debo ir para que hagan lo que tienen que hacer, que se juzgue menos y se haga más”, apuntó desesperada la madre de Leonardo.

Fuente: El Territorio