Dado el aumento de casos de Coronavirus, el Poder Ejecutivo de San Vicente estableció restricciones en las actividades que se encontraban habilitadas en el municipio. Las mismas se encuentran definidas en la resolución “A” N°11/2021 que fue publicada esta mañana.

Hasta el día 21 de marzo se suspendieron los espectáculos públicos y privados, encuentros en espacios públicos (plazas, colectora, aeroclub, etc), actividades deportivas mayores a 10 participantes (infantiles, juveniles, veteranos, profesionales, etc.) con espectadores. Quedan exceptuadas las actividades físicas individuales y recreativas, al aire libre.

El horario máximo de apertura comercial será hasta las 00:00 hs. para maxikioscos 24hs, bares, restaurantes, heladerías, etc; exceptuándose actividades esenciales del rubro sanitario (farmacias etc), con estricto cumplimiento del protocolo higiénico sanitario (desinfección, barbijo, distanciamiento, etc).

Se autorizan reuniones familiares al aire libre hasta un máximo de 10 personas. Además, se autorizan actividades eclesiásticas, bares, restaurantes y gimnasios hasta un 30% de la capacidad del local, bajo estricto protocolo sanitario.

Aquellos comercios, instituciones, etc que incurran en falta de cumplimento de las normas de bioseguridad establecidas oportunamente, serán sancionados según las normas vigentes.