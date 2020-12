Bloque HTML de muestra

🏀 Los 3⃣7⃣ pts de 🔥🔥 @_sebavega 🔥🔥 en el triunfo de @GyECR vs Oberá, nuevo récord de su carrera en @LigaNacional. Marca anterior: 26, vs Bahia en 19/20.



Además, estableció una nueva máxima de temporada, por encima de los 32 de Boccia (Boca vs OTC).



📸 @marceloendelli pic.twitter.com/lWXNSfQ3vn