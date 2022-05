Esta mañana se llevó adelante un operativo de Anses en la localidad de El Soberbio con el fin de inscribir a través del celular a los vecinos para cobrar el refuerzo de ingresos de 18 mil pesos que comenzó a pagar el Gobierno Nacional.

Sin embargo, debido a que el sistema comenzó a captar automáticamente direcciones de IP extranjeras, Anses rechazó inmediatamente las inscripciones, dejando a varios vecinos sin el IFE 4.

Los lugareños señalan que esta situación se repite frecuentemente, ya que los organismos nacionales son en su mayoría administrados bajo el desconocimiento de las realidades de varias localidades fronterizas del interior del país, generando perjuicios a sus habitantes en tan problemático contexto económico.

En este caso, les tocó nuevamente a los vecinos de El Soberbio, donde en muchos puntos se accede a Internet solamente desde proveedores brasileños.

El diputado Héctor Bárbaro indicó que “los vecinos de la zona rural solo acceden a señal brasileña lograron inscribirse, pero a la hora de pagar les rechazaron a todos porque usaron IP extranjero. Ahora estamos tramitando la corrección junto al jefe de Anses en San Vicente. Hicimos cientos de reclamos, pero no sabemos si van a reconsiderar la situación”

“Esperemos que Anses corrija de inmediato esta injusticia”, remarcó. Si bien todavía no hay certezas respecto a la cantidad de perjudicados, solicitarán las correcciones del caso para que se eviten a futuro este tipo de perjuicios por no contemplar la situación particular de la vida de frontera en Misiones.

Los triste de la situación es que este tipo de acontecimientos suelen ocurrir, y como señalaron vecinos del lugar, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, se detectaron cientos de casos de pensiones por discapacidad y jubilaciones suspendidas por la misma problemática.

Un ejemplo de esto es que, a la hora de realizar los trámites, el sistema detectaba varios beneficiarios que vivían en una misma dirección, o direcciones sin especificar calle ni numeración, por el simple hecho de en las colonias del interior de Misiones, no existen calles ni numeración, algo que evidentemente desconocen en Buenos Aires.

Lamentablemente, y pese a los reclamos, varios adultos mayores fallecieron esperando una reconsideración.