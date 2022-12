Continúa la conmoción en Itacaruaré: hermano de la víctima de intento de femicidio se encuentra desaparecido.

Fabricio Nicolás Silva de 20 años, hermano de la menor que fue brutalmente golpeada por su pareja y luego enterrada viva, está desaparecido en Itacaruaré. En las últimas horas, la madre del joven compartió el escrito que dejó su hijo.

En una hoja de cuaderno y a mano alzada, Fabricio Silva dejó una carta que su madre compartió con los medios de comunicaicón. Allí, el joven deja escrito un mensaje hacia sus progenitores. En ese marco, la familia tiene muchas dudas e incertidumbre de qué ocurrió con él. “Hoy les escribo a ustedes mis viejos queridos. Estoy muy agradecido con ustedes, gracias por traernos al mundo“, comienza diciendo el mensaje que dejó Fabricio. Y continua “gracias por darnos cariño, por su ejemplo y por hacernos muy felices”, dice.

En tanto, el joven agrega “lo quiero tanto que haría cualquier cosa por tenerlo a mi lado, hoy comprendí que ustedes son los únicos que están para mí en las malas y en las buenas”, escribe. Continua “estoy agradecidísimo a Dios por darme un papá y una mamá tan buenos como ustedes, son únicos”.

Finalmente, el joven cerró diciendo “no me importa que no me puedan dar lo que yo quiero, lo que me importa es que me dieron la vida y solo Dios sabe cómo los quiero, los amo mucho”, concluye el texto y tiene un firma que dice “te amo, papá, mamá”.

De acuerdo a la denuncia de la madre, su hijo está desaparecido desde este domingo. El mismo es de contextura física alta, tez morena, cabello corto y al momento de desaparecer tenía una remera color gris y un jeans azul, zapatillas color oscuro y llevaba su celular.

Cabe resaltar que Fabricio Silva es hermano mayor de la joven que había sido enterrada viva por su pareja días atrás. Los familiares del desaparecido creen que podría tratarse de una desaparición por parte de allegados al único detenido por el intento de femicidio en Itacaruaré. La madre manifestó que su hijo salió del domicilio de su abuelo en horas del mediodía y no regresó.

En tanto por estas horas, los uniformados abocados a la búsqueda del joven dieron negativo. Sin embargo, la búsqueda continúa. Por otro lado, se puso en conocimiento al Juzgado y a Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial, quienes dispusieron que se continúe con la búsqueda.