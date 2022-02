La localidad de Colonia Aurora se vio afectada enormemente por las faltas de lluvias, que causaron perdidas en la producción de los colonos, generando un desanimo y preocupación de cómo afrontar la situación. Todo este clima generó que la Fiesta Provincial del Ananá sea suspendida, según indicó el intendente local Cali Goring.

Los colonos sufrieron pérdidas irreparables, el maíz, le tabaco, la soja y la producción lechera también se vio afectada por la falta de agua. “Por tercer año consecutivo venimos con el tema de la sequía en el sector, pero este año fue más notable, es una pena porque después de la pandemia podíamos organizar la fiesta pero hablando con los productores notamos que hubo un desanimo de los colonos por la poca cosecha que hubo” comentó.

“No se puede organizar una fiesta si no hay un clima festivo, porque todos estaban perdiendo sus productos y ellos viven de eso, no tienen algún trabajo fijo para tener un sueldo o ingreso mensual y siempre están pendientes de que si llueve o no llueve. En el sector productivo lo que siembran cosechan para poder vivir” agregó el intendente.

El intendente manifestó que no se puede hablar de un porcentaje de perdida en particular porque depende del tiempo en que los colonos realizaron las siembras “hay productores que siembran un poco antes otros un poco después”, pero si se pude decir que por la sequía los productos se perdieron casi en su totalidad.

“Los que plantaron tarde el maíz, el tabaco, la soja misma se perdió totalmente” indicó y agregó que “hay colonos que hicieron una algo de cosecha que va a mantener su producción animal, pero no más que eso, hay otros que no tiene nada y aparte de no producir el grano, tampoco tiene un buen pastizal en el potrero para alimentar a las vacas, están con poco caudal de pasto porque se secó casi todo y lo más lamentable es que no saben cómo van a enfrentar la situación entrando el invierno. Muchos productores lecheros también están sufriendo”, añadió.

Para ayudar a los colonos, desde el municipio acercan a los colonos un roción de agua con un tanque 7,500 litros “la situación está realmente complicada”, señaló y manifestó que no descartan que algunas familias intenten abandonar las chacras debido a que la situación no se normaliza.

“La falta de agua en tiempos de sequía es la principal causa de que las familias chacreras se muden a las ciudades. Nosotros tuvimos chaparrones aislados y por zonas, pero tampoco ayudó mucho. Hoy tenemos en el municipio lugares que vos ves y lo verde se está renovado, pero hay otro lugar cercano a un kilómetro que está todo seco todavía, si no se normaliza la lluvia vamos a seguir pasando en situación muy crítica”, cerró Goring.

Fuente: El Territorio