Buscan intensamente a una mujer y a sus dos hijos en Oberá.

En Oberá, una mujer identificada como Zulma Natalia Yedro, de 36 años, ha desaparecido junto a sus dos hijos de 4 y 2 años. La familia reside en el barrio Norte de la ciudad y la mujer salió de su casa en la mañana del miércoles con la intención de dirigirse al Centro de Salud (CAPS), que se encuentra a cuatro cuadras de distancia. Sin embargo, nunca volvió y desde entonces no se ha tenido ningún tipo de comunicación con ella.

Aunque la desaparición fue reportada a las autoridades policiales el miércoles mismo, la denuncia formal no pudo ser presentada hasta la noche de ayer en la Comisaría Cuarta. A pesar de ello, se ha iniciado una búsqueda, pero hasta el momento no se han obtenido resultados. Además, no se puede rastrear su ubicación a través de su teléfono celular, ya que no lo llevaba consigo.

La situación fue expuesta en las redes sociales por Yudit, hija de Zulma, quien ha solicitado ayuda para encontrar a su madre. “Ayer alrededor de las 7.30 de la mañana salió de la casa con dos hermanitos y sigue sin regresar, ni siquiera su celular llevó así que no hay manera de comunicarse con ella”, explicó, dando cuenta que “esta situación es desesperante para mí y mi familia por lo que cualquier información que tengan sirve de mucha ayuda”.

Leer también: Recapturan al segundo preso que se fugó de la comisaría de Alba Posse

La denuncia formalizada recientemente ha permitido que se active un operativo de búsqueda a cargo de la Unidad Regional II de la Policía, en un esfuerzo por encontrar a Zulma y a sus hijos y obtener información sobre su paradero actual.