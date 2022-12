Busca al padre de su hijo a quien conoció en un intercolegial: conocé la historia de Elena.

Una mujer llamada Elena se comunicó con un medio de Leandro N. Alem para dar a conocer su historia. Hace 15 años mantuvo un encuentro casual con un colectivero del cual quedó embarazada y ahora lo busca porque su hijo “lo quiere conocer”. A continuación, su historia.

A través de una carta, la mujer relató su historia con el objetivo de hacerlo trascender y lograr localizar al padre de su hijo. Si bien en la publicación la mujer asegura querer contactar a su amor fugaz, no da datos personales, ni dice en qué localidad vive, solo que se llama Elena y es de Misiones.

Supuestamente, la historia se remonta a hace 15 años atrás, cuando ella tenía 17 años y cursaba su último año de secundaria en una localidad próxima a Oberá. Corría el año 2007 y la escuela de la que formaba parte Elena era sede de los intercolegiales, donde participaron alumnos de distintas localidades.

En ese evento, conoció a un chofer de colectivos que había trasladado un contingente de alumnos de otra localidad. “Nos miramos fijamente y él me guiño el ojo, me reí y no dije nada, pero el me dijo: qué ojos más hermosos tienes”, relató en el testimonio brindado a Revista Enterate. “Me preguntó de dónde era y cuando le dije se sorprendió porque él vivía a 30 km de mi pueblo”, añadió.

Luego de un intercambio de palabras y coqueteos, el chofer del colectivo –quien en ese momento era mayor de edad y ella menor– se despidieron e intercambiaron números de teléfono. “Tuve miedo porque en esa época solamente tenía el teléfono de mi mamá. Le mandé un mensaje de texto, programamos una llamada y así organizamos nuestro encuentro”, reveló Elena.

Al cabo de unos días, la joven organizó una coartada con una amiga para que la cubra mientras ella iba a encontrarse con su amor en la terminal de ómnibus. “Él me buscó de ahí y nos fuimos en su Duna blanco por unos caminos alejados del pueblo”, recordó Elena. “Era un martes por la noche, no lo olvido más, tampoco voy a dar más detalles, pero él tenía piercing y me dijo: a parte de tus ojos, tu lunar te destaca”. Elena no quiso dar demasiados datos del hombre para no “comprometerlo”.

Después del encuentro, Elena dijo que no lo volvió a ver “porque él se iba de viaje y tampoco lo busqué, porque mi mamá no me dejaba ni siquiera tener amigos”. Luego de dos meses, la joven Elena se enteró que estaba embarazada lo que fue “un golpe muy duro” para su mamá y para ella “fue algo muy fuerte. Me dijo su apellido, traté de contactarlo por un tiempo pero sin tecnología era muy difícil”, relató.

Y contó que a su mamá “nunca le dije quién era el padre de mi hijo, por las razones que ella se enojó muchísimo y al principio no quería saber nada de su nieto”. Finalizó su relato diciendo que “solamente quiero encontrarlo para decirle y mostrarle que tiene un hermoso hijo de 15 años. Él pregunta por su papá y yo jamás le oculté la verdad. Solamente quiero que lo conozca, nada más”.

“No sé si tendrá éxito mi búsqueda pero por lo menos estaré con la conciencia tranquila y mi hijo sabrá que yo hice todo para encontrar a su padre”, concluyó.