Micaela de Almeida y Matías Lucas, son una feliz pareja, ambos oriundos de El Soberbio. Ella es profesora de inglés y él, uno de los capitanes de las embarcaciones que se encuentran en los Saltos del Moconá realizando los paseos en lancha. Sin esperarlo, Matías invitó a Micaela a pasar el día a los Saltos del Moconá, donde le pediría matrimonio.

“Ese día justo tenía franco, me invitó a pasar el día en Moconá y hacer el paseo como turistas”, comenta Micaela. “Durante el paseo, me pidió que me siente adelante para sacarme una foto y yo bastante intimidada por la altura de los saltos, no prestaba mucha atención a lo que pasaba. Cuando me doy cuenta, el estaba arrodillado frente a mí con un anillo pidiendo que nos casemos”, relata la novia que instantáneamente le dio el Sí.

“Obviamente accedí. De hecho, nos casamos hace dos fines de semana atrás, el 22 de enero fue la fiesta, asique todo resultó bastante bien”.

En un día de ensueño, Micaela dio el “Sí” con el Moconá de fondo. Foto: Gentileza

Micaela y Matías no son la única pareja que aprovechó un destino turístico para declararse su amor mutuo y comprometerse para toda la vida. De hecho, muchas parejas eligen diversos destinos de la Tierra Colorada para profesarse su amor y jurarse fidelidad eterna.