El intendente de San Javier, Matías Vilchez, comentó que algunos vecinos de la ciudad no se han vacunado contra el COVID-19 debido a cuestiones religiosas y también a la desinformación.

Durante el acto de la puesta en marcha de los motores del emblemático Ingenio Azucarero de San Javier el pasado martes, el alcalde expresó que “trabajamos en la concientización y la educación para que comprendan que vacunarse es una cuestión solidaria”

Con respecto al inicio de la zafra 2021, el intendente manifestó su contento por este acontecimiento “Es una gran alegría para toda la ciudad cada vez que inicia la zafra porque es el motorcito económico que tenemos. Es un gran acontecimiento para los operarios, productores y detrás de ellos toda su familia. Deriva en un gran ingreso económico para la ciudad, la gente gasta y genera una circulación de dinero que sostiene al pueblo”.

Matias Vilchez señaló que trabajan en incentivar a la gente a vacunarse. Primera Edición

Con respecto a la situación epidemiológica en San Javier, Matías Vilchez, señaló como se encuentra el municipio en este contexto de pandemia:

“La situación epidemiológica de San Javier es igual a los demás lugares, se mantiene en una meseta. Lo más importante es que podemos dar respuesta sanitaria y con una estadística importante de vacunación. Ya se inoculó al 35% de la población que incluye a los adultos casi en su totalidad. El que todavía no se vacunó es porque se negó a hacerlo”.

Señaló que, en el caso de las personas que no se han aplicado ninguna dosis contra el coronavirus “es por negación propia. No les obligamos, pero tratamos de incentivarlos para que nos cuidemos entre todos. Esto es una cuestión solidaria, porque si me vacuno cuido a los demás también”.

Dijo que “algunos no se vacunan por una cuestión religiosa, otros por desconocimiento. Tenemos que entender que vivimos en una población con muchos matices y trabajar en educarlos e informarlos. Mucha gente prende la tele y ve canales nacionales y observa peleas de un lado y del otro para ver cuál es la mejor vacuna, cuando hace un año atrás no teníamos vacunas y después resulta que era un veneno y ahora faltan vacunas para vacunar a todos los que queremos”.

El intendente del municipio subrayó que “San Javier está muy lejos de esa pelea nacional y el gobierno misionero en las elecciones ha demostrado que la grieta acá pasa por otro lugar, en otro contexto y eso se nota en la salud. Nosotros somos parte de un proyecto misionerista, donde los actores somos circunstanciales, pero hay una prioridad muy clara que es la salud de los misioneros”.