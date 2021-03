Cada vez son más las mujeres que se animan a hablar y a relatar sus vivencias respecto a la violencia de género, a los acosos, y a los malos tratos. Tal fue el caso de Eliana Albornoz, una mujer de la ciudad Mariano Moreno quien reveló que su esposo la golpeó durante 30 años. Tras la agresión ella decidió finalmente irse de la casa y actualmente vive en una carpa.

En el marco de la entrevista que le hizo LMNeuquén, la mujer contó que actualmente solo necesita estar tranquila. “A esta edad una necesita tranquilidad y es lo único que estoy buscando. Aguanté porque no había otros caminos y había que contener a la familiar”, aseguró.

Una mujer contó que vive en una carpa luego de haber recibido golpes durante 30 años. Foto: Gentileza Darío Martínez. LMNeuquén Gentileza Darío Martínez. LMNeuquén

Albornoz reveló que una vez que tomó la decisión de irse de la casa y dejar finalmente a su esposo, se fue a la casa de una de sus hijas quien ya está casada. Ante esto, y ya pasado el tiempo, en este nuevo hogar le aconsejaron que se busque otro lugar para vivir. De esta manera, la mujer llegó a vivir en una carpa.

“Y bueno, hace dos noches que duermo acá”, dijo Eliana al mostrar una carpa dentro de cuatro paredes de ladrillo sin revocar, sin techo, ni baño, ni electricidad, construcción que ella misma está llevando adelante para tener un hogar.

“Con unos cinco mil pesos que cobro por mes me administraba para comprar alguna bolsa de cemento y buscaba ladrillos. Así la levanté”, aseguró orgullosa, tras sentir que “está construyendo su libertad”.

No obstante, mientras ella ocupa su vida en una nueva aventura y desafío personal, su exesposo le pide que vuelva a la casa y hasta la va a buscar al lugar donde ella se encuentra. “Me echó varias veces de la casa y ahora que yo me fui definitivamente me quiere hacer volver“.

Sobre el lugar donde Eliana vive aseguró que el terreno es de ella, y que si bien solicita ayuda, nadie hasta el momento, le ha dado una mano: “Desde le municipio me dijeron que estaban trabajando, pero aún no hay nada”, explicó al tiempo de dejar su número 2942-465035 para que en el caso de que alguien pueda y quiera, la de una mano.

Finalmente, sobre la situación de violencia que ha vivido a lo largo de su vida, sostuvo: “No nos tenemos que callar más, hay que liberarnos. Pero por ahí como padre fue el mejor, pero como marido no y también tenemos que apoyarnos”.