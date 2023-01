De buen corazón: un policía armó un parque de juegos inflables para los chicos de Neuquén

Las personas de buen corazón siempre quieren ayudar a los demás para hacerlos felices, sacarles una sonrisa o simplemente pasar un buen rato y disfrutar de la vida. Así es un policía de Chorriaca, quien organizó una tarde de juegos y entretenimientos para un grupo de 50 niños de la comunidad.

El hombre solidario tiene tiempo para todo: además de prestar servicio a la sociedad, se ocupa de entretener a los más chicos. El viernes pasado reunió a un grupo de niños en la plaza del pueblo para compartir una divertida jornada.

Gabriel Méndez, el policía solidario, escribió unas palabras en sus redes sociales: “Objetivo cumplido. Los niños están más que felices. Acá hay equipo”, comenzó. “Un día gratificante para muchos. Qué más pedir. Como siempre digo eso debemos representar. Cuando un niño sienta miedo o se encuentre perdido es a uno a quien debe acudir. ¡El policía si es su amigo!”, concluyó el hombre.

Policía de Neuquén organizó un parque de juegos inflables para niños. Foto: LM Neuquén

Unas horas antes del evento había posteado: “un mimo para los chicos del pueblito donde presto servicio. De acá no nos llevamos nada, solo las satisfacciones personales. Saber que hiciste lo que un día te hubiera gustado que hicieran con vos de niño”.

Una tarde para el recuerdo: juegos y pura diversión con los niños

Méndez habló con LM Neuquén y contó que la idea surgió porque los niños de la localidad no tienen acceso a juegos de agua. “En la comunidad no contamos ni siquiera con un río cerca. Y muchos niños no tienen esa oportunidad de viajar y salir del lugar”, manifestó.

“Yo que en estos momentos tengo un emprendimiento donde cuento con juegos acuáticos inflables, se los ofrecí gratuitamente al grupo de deporte y juventud que están con las colonias de verano a cargo del señor Cristian Aroca. Y yo los acompañé con la idea con mi compañero de servicios, el sargento Enrique Tillería”, enunció.

El evento se hizo en la plaza de la comunidad, “es un lugar muy ameno para las familias, las cuales concurrieron con sus hijos llevando mate y cosas para compartir”, dijo Méndez. Además, les dieron a los niños una merienda con sándwiches.

Policía de Neuquén organizó un parque de juegos inflables para niños. Foto: LM Neuquén

El corazón siempre genera buenas acciones

Hace un tiempo, el policía comenzó con un pequeño emprendimiento de parque de diversiones con juegos inflables. “Los compré este mes y los alquilo muchísimo. Dejé estos días para poder cumplir con este regalo para todos los niños del pueblo de Chorriaca. Dios me da mucho a mí y yo esto lo hago sin ningún interés, solo por satisfacción”, expresó él.

El hombre aseguró que esto lo hace de corazón. “Fui chico alguna vez y muchas veces vi cosas que jamás pude tener. Y es horrible. Hoy desde mi lugar hago lo que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo”.

“Yo vengo de muy abajo. Estuve arriba muy arriba y caí. Y me volví a levantar. No me interesa ser rico porque la riqueza está en cada acto que realizo a diario”, concluyó el policía que le gusta sacar una sonrisa a los niños.