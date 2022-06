Resurgir de las cenizas, luego de una pérdida del cien por ciento de su hogar para Antonio Lagraña es desolador. Su casa se había incendiado en Neuquén y dentro de ella murieron su esposa de 31 años y su hija de 7. Esta semana le dieron el alta y no sabía a dónde ir junto a su hijo de 11 años. “Está devastado”, contó Vanesa, quién comenzó con una campaña de donación para darle una esperanza de vida.

El hecho se remonta en la madrugada del sábado 4 de junio en la calle Trébol, meseta neuquina (Parque Industrial). Una mamá junto a su hija dormían en una casilla, que horas después se incendió completamente. Vecinos fueron los encargados de avisar al los Bomberos, pero cuando llegaron ya era tarde, el lugar estaba cien por ciento destruido. Sofocaron las llamas y constataron que dentro estaba la mamá con su hija, “Ambas calcinadas y sin signos de vida”, confirmó una fuente a LMNeuquén.

Una mujer y su hija murieron tras el incendio de una casilla en Neuquén. Foto: LMNeuquén.

Luego del incendio, la vida de Antonio e hijo continúa, ambos no se encontraban en el domicilio. “La verdad que quedaron en la lona. Cuando le dieron el alta a Antonio, salió del Castro Rendón y no sabía a dónde ir. Se quedó sin casa y con la mitad de la familia. Es muy fuerte”, describió Vanesa en un diálogo con LMNeuquén. Ella es enfermera y lo conoció antes de enterarse de la noticia.

“El primer contacto fue telefónico. Yo conseguí su número porque conozco a uno de sus vecinos y lo llamé. Quedé impactada. Le pregunté si podía ir a visitarlo, me dijo que sí y me fui al hospital”, relata y agrega que ahora “consiguió un lugar provisorio donde va a poder estar un poco de tiempo, pero quedó trunco el sueño de una vivienda propia”.

Antonio se encuentra “devastado” y se “encomendó a Dios”: “Por eso me dice que soy su ángel guardián porque antes no lo conocía. Mi relación se generó a partir de esto y la verdad que me comprometo mucho y quiero verlo bien. No puedo mirar para un costado ante esta realidad”, aseguró.

Antonio Lagraña recibió el alta esta semana y no sabía a dónde ir luego del incendio. Foto: LMNeuquén.

¿Cómo podés ayudar a Antonio y a su hijo para mejorar su calidad de vida luego del incendio?

En la campaña que se está llevando a cabo, solicitan elementos de higiene, ropa para Antonio y para su hijo de 11 años. También piden frazadas y alimentos. “Él ahora no puede ni siquiera trabajar. Tiene las heridas abiertas y no puede hacer fuerza”, agregó Vanesa. Además, se refirió a que hay una cuenta de Mercado Pago en funcionamiento para que puedan hacer sus donaciones: Por más mínima que sea, sirve. Si son 100 pesos o 200, sirve igual.

Para colaborar con Antonio se pueden comunicar al 2996555824 (Antonio) o 2996899711 (Vanesa) o enviar dinero al alias de Mercado Pago: ANTONIOLAGRANA.