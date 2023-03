Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, habló sobre sus expectativas de cara a las elecciones provinciales

A menos de tres semanas de que se desarrollen las elecciones en Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez habló sobre sus expectativas y pronósticos. Anticipó que hay posibilidades de que los candidatos del Movimiento Popular Neuquino ganen, pero advirtió que hay que “seguir trabajando”.

En una entrevista con LU5, el mandatario dijo que “lo mejor que le puede pasar a Neuquén es que Marcos Koopmann y Mariano Gaido gobiernen, porque tienen claro por dónde pasan el desarrollo de la provincia y de la ciudad”.

El primero de ellos peleará por ser el próximo gobernador provincial, de la mano de su compañera de fórmula Ana Pechen. Mientras tanto, Gaido es candidato a intendente de la capital.

Gutiérrez aseguró que los candidatos del MPN tienen “el mismo ADN desarrollista”

Gutiérrez indicó que “es muy importante no perder el rumbo, profundizar el desarrollo, construir consensos y aportar soluciones”. Por este motivo, consideró que el 16 de abril es una fecha importante y decisiva ya que “no son tiempos para improvisar ni para dar un salto al vacío”.

De la mano con esto, agregó que imagina un triunfo por parte del MPN, pero para que ese triunfo exista deberán seguir trabajando. Aún así, los candidatos del partido oficialista supuestamente tendrían claro por dónde pasa el desarrollo porque cuentan con “el mismo ADN desarrollista”.

“Decir que está todo bárbaro, que no hay problemas, no es así, pero la provincia tiene balance positivo, tiene solvencia y es la provincia en la que más se invierte. La crítica constructiva es bienvenida, pero no debe hacernos perder de vista el buen camino por el que transitamos”, señaló.