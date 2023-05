Noche especial en Neuquén: Wos sorprendió a sus fanáticos y cantó su hit en una cervecería

Este fin de semana largo, Villa La Angostura fue protagonista de un momento de mucha música y emoción: en un bar de la zona, algunos clientes estaban cantando y, de repente, apareció Wos, quien cantó su tema más conocido junto a sus fanáticos.

El domingo, vecinos y turistas se encontraban tomando algo en el bar Nanuko en Puerto Manzano, y además, algunos de ellos cantaban y tocaban la guitarra en un pequeño escenario. En el medio de la noche, Wos los interrumpió y el famoso se sumó al espectáculo.

El momento fue muy significativo para todos los que estaban ahí porque no solo cantó una de sus más conocidas canciones, sino que es la que utilizó la Selección en el Mundial 2022: “Arrancármelo”, una canción muy emblemática para los argentinos en este último tiempo.

Todos los presentes se emocionaron mucho, aplaudieron, y cantaron con él al ritmo de “No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar”. Además, los de la cervecería no dudaron en filmar el especial momento.

La sorpresa de Wos en un bar de Villa La Angostura

El increíble momento quedó registrado y el bar lo compartió en sus redes, donde se puede ver al cantante argentino disfrutando con los demás y escribieron: “En Nanuko fomentamos la música hace más de 7 años. Lo de anoche fue mágico e inexplicable para todxs lxs que hacemos Nanuko. Gracias Valen @wos.ds3 por tu magia! Que lujo cantar este tema tan especial para nosotros, con vos y en casa. No podemos pedir más”.

Muchos reaccionaron al extraordinario momento: algunos festejando porque lo vieron, otros lamentándose porque faltaron al bar en esa ocasión y casi todos admirando el talento del rapero. “Pensar que ahí arrancamos los karaokes”, “Cómo no avisan!!!!”, “Qué suerte que se me ocurrió ir a Nanuko anoche” y “Ya es un himno”, son algunos de ellos.