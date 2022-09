Neuquino de 8 años puede quedar sordo: necesita la ayuda de todos para pagar su cirugía

Gael tiene 8 años, es oriundo de Centenario, Neuquén y necesita la ayuda de todos para cubrir los gastos de su cirugía, corre el riesgo de quedar sordo debido a que padece Otopatía, y otras complicaciones derivadas de una hipertrofia y adenoidea que afecta su audición. Su madre, Débora, hace todo lo posible para atender al pequeño en el hospital, pero no cuentan con las condiciones para solventar los gastos y es por eso que organizó una rifa solidaria.

Los problemas de salud auditiva del pequeño, comenzaron cuando tenía poco más de un año. En aquel entonces el niño sufrió otitis, aunque se recuperó, pero le quedaron secuelas. En diálogo con Río Negro, su madre relató la dura vivencia que padece Gael con la afección de oído.

El nene de 8 años necesita una cirugía urgente que no le hacen en el sistema de salud público. (Imagen ilustrativa) Foto: El Universal

Hace un año aproximadamente, comenzaron a agravarse los síntomas y el niño necesita operarse para no quedar sordo. Desesperada y sin ssbaer que hacer, Débora contó: “Me recorrí todos los hospitales de Neuquén, Centenario, Vista Alegre y Plottier y no hay otorrino”. También resaltó que desde Centenario la derivaron a Plottier, donde allí hay un profesional, pero no realiza operaciones.

“A mi hijo le urge la operación, se viene bancando dolores, medicamentos que ya no funcionan, tratamientos que no dan resultado, no quiere saber más nada”, manifestó la madre de Gael.

La madre relató que al no existir la posibilidad de operarse en un hospital público, debe recurrir a un privado, pero no tiene obra social. Actualmente, “tengo el presupuesto de la clínica y anestesista, y mañana me dan el del otorrino”. Hasta el momento, los dos presupuestos dan una suma de 120 mil, y a esto se debe sumar el costo del otorrino, llegando a más de 300 mil.

“Estoy indignada por lo que tengo que pagar por esa operación, lo deberían haber operado en público”, afirmó la mamá de Gael. “Cómo no puede haber un otorrino, toda la gente de Neuquén debe estar pagando un privado, no es justo, no alcanza la plata”, aseguró.

Cómo colaborar con Gael para que pueda realizarse la cirugía

La costosa intervención que saldría más de 300 mil pesos y por este motivo vende números para un sorteo. Junto a su familia, han realizado venta de empanadas, y ahora vende rifas para amortiguar la operación. Son entre 700 y 1000 números que salen 500 pesos y se sortea el 15 de octubre.

El sorteo cuenta con 10 premios, se pueden ganar un chivo, un acolchado y sábanas, un toallón y toalla, kit de juguetes, una torta y una tarta, perfuminas Sandra Marzzan, kit de Natura, una remera, tartas frutales, canas de limpieza, canasta familiar y el último premio es sorpresa.

Le diagnosticaron otopatía, una condición que puede generar la pérdida de la audición si no se opera Foto: Rio Negro

También aseguró que mucha gente le está donando plata. “Estoy recibiendo mucha ayuda, no me lo esperaba, mucha gente me dona plata sin preguntarme incluso, estoy muy agradecida”. Según afirmó la mamá de Gael, la clínica le mantiene el precio por 60 días, y después aumenta. “Yo creo que con toda la ayuda que me están dando antes que finalice octubre voy a tener la plata”.

Para aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo mediante WhatsApp al 2996267877 o transferencia con el Alias Débora Barrera Silvana o el CVU 0000003100066729096533.