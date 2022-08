Maltrato animal: atacó a su perro con un machete y vecinos se unieron para rescatarlo

Un hecho movilizante vivió este domingo la localidad de Las Lajas, luego que se viralizara la foto del perrito ensangrentado. Un hombre maltrató a su perro con un machete, sufrió cortes en la cabeza y en todo el cuerpo. Vecinos y protectores animales, pudieron rescatarlo, lo llevaron a una veterinaria donde permanece internado. El hombre se encuentra detenido en la comisaría 27.

Fueron los mimos vecinos del barrio 8 de Febrero, quienes el domingo amanecieron escuchando el llanto de un perrito que buscaba refugio, y su estado era muy delicado, con heridas cortantes y mucha sangre. En diálogo con LMNeuquén, Alberto, residente de la zona, relató: “Mi esposa me mandó fotos de cómo había llegado el animalito a casa. Ella intentaba acercarse, pero él la veía y lloraba. No confiaba en nadie”.

Su dueño lo maltrató con un machete. Sufrió heridas en la cabeza y en todo el cuerpo. Foto: LMNequén

“Era domingo a la mañana, no conseguíamos a nadie, hasta que pudimos contactar a una chica que rescata animales”, contó. Luego agregó que entre llamadas, búsqueda de algún veterinario y contactos, pudieron encontrar uno que accedió a atenderlo en un horario en el que no trabajaba. “Como no nos dejaba agarrarlo tuvimos que acercarnos despacito para que pudiéramos subirlo al auto y llevarlo. La consulta salía 25 mil pesos y recibimos una donación para poder pagarla”.

El veterinario les adelantó que había posibilidades de que “Amigo” (nombre del perro) perdiera la mitad de la cara por los grandes cortes y golpes que recibió. Tras conocerse el resultado, los vecinos denunciaron al maltratador. Es un animalito indefenso, que siente, que le duele. No se puede hacer algo así”, dijo Alberto.

“Este hombre no está bien, tiene problemas con las drogas y el alcohol, pero no puede ser que por eso no se haga nada. Le muestra el miembro a niños y mujeres y no se le puede hacer nada ‘porque está enfermo’. ¿Qué hacemos si la próxima vez ataca a una persona?”, expresó con respecto al peligro que genera el agresor.

Al perro le tuvieron que reconstruir parte de la boca y la nariz. Foto: Facebook

Detuvieron al hombre que maltrató a su perro con un machete en Las Lajas

Por orden de la fiscal Marina Díaz, esta mañana el agresor fue detenido y se encuentra en la comisaría 27. Según informa Rio Negro, la investigación en curso, es por daño y maltrato animal. Hasta el momento, la información que trascendió, es que se trata de una persona de unos 30 años.

¿Dónde puedo denunciar maltrato animal en Neuquén?

Se trata de una simple aplicación: “AmVoz”, es para dispositivos móviles, con sistema operativo Android, diseñada por la Oficina Provincial de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (OPTIC) de Neuquén. Su objetivo principal es canalizar denuncias de maltrato o delitos cometidos contra los animales.

AMVoz, la app de Neuquén para denunciar maltratro animal. Foto: Radio Nacional

Cómo colaborar con “Amigo”, el perrito que necesita un hogar y costosos medicamentos para recuperarse

El perrito, “Amigo”, a partir de ahora se llamará “León”, se encuentra internado en una veterinaria debido a que no tiene hogar. Los especialistas lo mantienen monitoreado, le realizan las curaciones y le suministran medicación. “Todo su pelito está lleno de sangre. No se lo van a poder cortar ni lavar todavía porque está con dolor y muy sensible. Nos dijeron que va a estar internado una semana. Después hay que buscarle un hogar para que viva, donde lo cuiden y lo quieran. Y, principalmente, donde lo mantengan alejado de este hombre inhumano”, concluyó Alberto.