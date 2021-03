Los incendios que azotaron a la Patagonia parece que no fueron suficientes para que los visitantes y locales aprendan a cuidar los espacios naturales que tenemos en Argentina. Un guardaparque del Parque Nacional Nahuel Huapi denunció que un grupo de seis jóvenes dejaron sin supervisión fuego encendido y se fueron a caminar: “La negligencia humana parece no tener límites 😞”.

Este episodio se registró en las costas del Lago Espejado y fue detectado por Antuel Sanchez , según detallan en la página oficial del Parque Nacional. “Se encontró varios fogones en áreas no habilitadas, y uno de ellos era un fuego totalmente sólo”, detallan e informan que los autores de este último fueron seis jóvenes que viven en la región “que habían salido a caminar por la costa mientras dejaron el fuego, que no solo lo hicieron en un lugar no habilitado, si no que además podrían haber sido los iniciadores de un gran incendio forestal”.

Fuego realizado en zonas no habilitadas, fogatas mal apagadas o el descuido humano, son las principales causantes de incendios que arrasan con la flora y fauna que se encuentran en el paso generando catástrofes que llevan mucho tiempo superar. Al mismo tiempo las autoridades del parque informaron que este no fue el único caso ya que “se labraron varias actas de infracción”.

“Nuevamente solicitamos a todos los visitantes que se informen, y recuerden que está absolutamente prohibido hacer fuego en TODO el Parque Nacional”, resaltaron desde el Parque Nacional apelando a la responsabilidad de quienes visitan el lugar e intentando generar conciencia para evitar nuevas tragedias.

Esta noticia indignó a los usuarios que repudiaron el accionar de los jóvenes y propusieron “sanciones” para quienes realizan este tipo de cosas. “Embargo, multa y prohibición para acampar en Parque Nacional por 5 años”, escribió Claudio; posición similar fue la adoptada por Florencia: “Se cagan en las multas, vuelven hacerlo otro día, medidas YA para que no puedan ingresar más al Parque Nacional”.

La prohibición de volver a ingresar y multas económicas altas fueron las propuestas que más se comentaron en el post junto con pedido de más información sobre los incendios y sus consecuencias.