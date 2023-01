Doble final feliz: un neuquino estuvo en coma durante el Mundial, se despertó y se enteró que Argentina salió campeón

Después del partido entre Argentina y Australia por los octavos de final en el Mundial de Qatar 2022, un joven de Cipolletti sufrió una neumonía avanzada y debió ser hospitalizado de urgencia. Estuvo en coma, pero cuando se despertó le dieron la feliz noticia de que la Selección Argentina había conseguido el título tan deseado.

Parece una historia de película, pero es real y pasó en Argentina. Nicolás, el joven de Cipoletti, comenzó a tener un fuerte dolor de espalda y, después de ser controlado por un médico, sufrió una neumonía muy grave, por lo que tuvo que ser entubado.

Después de los octavos de final del Mundial, el chico estuvo en coma peleando por su vida, hasta que terminó la competencia y logró despertarse. Cuando la médica lo atendió, le contó que Lionel Messi finalmente logró levantar la Copa del Mundo.

“Despertó un paciente después de semanas de estar en coma y se acaba de enterar que salimos campeones. Le mostré mi fondo de pantalla de Messi levantando la Copa y creo que lo curé”. escribió la médica en Twitter.

Una historia para recordar de por vida: Nicolás salió del coma y se enteró que Messi salió campeón del mundo

Después del partido entre Argentina-Australia, “se me apagó el tele”, dijo Nicolás en una entrevista con Telefe. El joven no pudo ver al equipo de Lionel Scaloni contra Países Bajos, Croacia y la sufrida final contra Francia.

Finalmente, el 26 de diciembre el joven de Cipolletti abrió los ojos y la médica le contó que el Mundial ya había terminado y que Argentina salió campeón. “Fue muy raro todo, porque primero que nada no sabía dónde estaba, no me acordaba absolutamente de nada”, aseguró él.

Nicolás, el hombre de Cipolletti que estuvo en coma durante el Mundial y al despertar se enteró que Argentina salió campeón. Foto: Telefe

“Fue la doctora quien me dio el aviso que habíamos salido campeones del mundo. Fue raro, nos largamos a llorar y fue bastante loco”, agregó el joven de Cipolletti. Además, Nicolás contó que se había comprado la camiseta del seleccionado, pero la pudo usar una sola vez.

Ahora, el argentino podrá ver los partidos que se perdió por estar internado, pero todavía no lo hizo porque confesó que tiene un primo “que es un loco de la guerra” y no quiere que los vea para mirarlos juntos. Así disfrutarán de la fiebre mundialista y Nicolás los vivirá por primera vez con mucha emoción.