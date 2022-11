Conocé la historia de Vilma, la cabra neuquina: es tiktoker y buscan que sea la mascota de la Selección Argentina

Una insólita historia se asoma a Neuquén, y es que una familia, en vez adoptar un perro o un gato como mascota, decidió domesticar a un animal de granja y fuera de lo cotidiano: una cabra, y la llamaron Vilma. Camila, su dueña y quién administra la cuenta de TikTok, ahora tiene un claro objetivo: que el animal sea la mascota de la Selección Argentina; por eso sueña con lograr una foto de Vilma con Lionel Messi.

Todo comenzó a fines del 2020, cuando la familia de Camila fue a un matadero en busca de una cabra, y al momento de elegir a su futura mascota, los empleados del lugar le preguntaron: “¿La carneamos?”; a lo que respondieron: “La llevamos así”. Ese mismo día, en vísperas de Navidad, el animal iba a ser el plato principal en alguna otra casa, pero afortunadamente, Vilma pasó las fiestas con mucho cariño de sus dueños y salvadores.

La adaptación de Vilma, la cabra, llegó a su nuevo hogar en Neuquén

Camila detalló que la adaptación del animal no fue fácil porque al principio lloraba, y se tuvieron que comunicar con los que iban a ser sus verdugos para que le dieran recomendaciones para calmar al animalito. Fueron ellos quienes terminaron ayudando a superar la crisis de Vilma.

Su dueña contó que la veía triste y los empleados del matadero le recomendaron que se lleven otro chivo, pero la familia no le hizo caso y decidió quedarse con la cabra y se pudo adaptar a la calidez humana.

Cómo inició la campaña para que Vilma, sea la mascota de la Selección Argentina

Todo surgió cuando Messi ganó los Premios GOAT, Greatest Off All Times, que significa el mejor de todos los tiempos, y la palabra ‘goat’, en inglés significa cabra. La dueña de Vilma inició una campaña las redes sociales y postularla como la mascota del Mundial Qatar 2022. “Sería lo más de lo más. Estaría bueno que pase. Qué lindo sería que represente a Argentina... más que nada por todo lo que genera el contenido. Se lo merece”, expresó en diálogo con El Destape.

Camila aún no puede creer el gran furor de su mascota, con más de 2 millones de seguidores en TikTok, Vila cruza fronteras y alegra a todos los usuarios. Su dueña no pierde la fe en que algún día la cabra llegue a los ojos y oídos de la Selección Argentina. En época de mundial, Vilma se presenta con vestimenta albiceleste en apoyo a los jugadores.

Las críticas que recibió Camila por adoptar un animal de granja

La gran exposición en las redes sociales puede jugar en contra en ciertas ocasiones. En esta ocasión, Camila recibió comentarios negativos por el poco espacio que tenía la cabra en el patio. Sin embargo, la dueña, previamente había hablado con dos veterinarios y pudo demostrar que no es lo parece.

“Lo que la gente no sabe es que es un espacio grande el que tiene Vilma, a diferencia de los campos que están en un corral de 2x2. Según sus dos especialistas, este lugar es un paraíso. La he llevado a campos y quiere volver. No quiere distanciarse de mí, es muy feliz”, concluyó Camila.