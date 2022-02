La Ciudad de Mendoza ya tiene su reina de la Vendimia 2022. Guadalupe Cuervo Jardel (19), licenciada en Publicidad y representante del Club de Ajedrez Mendoza fue coronada este viernes por la noche en la fiesta departamental que se celebró en la Plaza Independencia. Pero la noticia de color y quizás una de las noticias más aplaudidas por el público en la noche capitalina fue que la representante del Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza, Susana Palomo, fue elegida virreina.

Susana tiene 39 años y es profesora y especialista en Lengua y Literatura y dio que hablar durante las últimas semanas en toda la provincia, ya que no suele ser común que una representante de esta edad se postule para reina. Ambas soberanas fueron elegidas por el público y por medio del sistema de boleta única, la misma que el oficialismo provincial busca aplicar para las elecciones generales. En una sola boleta estaban los nombres de las 10 candidatas al cetro para ser elegidas.

Vendimia 2022: Guadalupe es la nueva reina de Ciudad y la virreina es una profesora de 39 años, Susana Palomo. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Una reina bilingüe

Tras ser coronada, Guadalupe brindó su discurso. Y a muchos de los presentes les llamó la atención que sus primeras palabras fueron en inglés. “Comencé de esta manera porque la Ciudad es una capital turística. Lo que acaba de pasar realmente no me lo esperaba. Quiero agradecer a mis amigos, mi familia, el Municipio y a mis compañeras, porque todas somos reinas. Una reina no es quien porta atributos, somos todas aquellas mujeres resilientes y empáticas. Por otra parte, quiero transmitir que nos capacitemos como ciudadanos, porque la historia de nuestra provincia y Ciudad es muy rica. Por último, quiero agradecer a la Virgen de la Carrodilla y sobre todo pedir por un buen año de cosecha, de trabajo y una feliz vendimia”, destacó la flamante reina capitalina en sus primeras palabras como soberana.

Guadalupe no solo será la representante de la Ciudad de Mendoza sino que será la aspirante a convertirse en la primera reina nacional de la Vendimia representando a la Ciudad, algo que hasta hace algunos años no era posible, ya que la reina de Capital oficiaba de anfitriona y no podía aspirar al cetro nacional La Fiesta Nacional será el próximo sábado, 5 de marzo, en el Teatro Griego Frank Romero Day y con “Milagro del Vino Nuevo” como acto central.

La boleta única

“Estoy muy contento, como todos los vecinos, vecinas y turistas. La Vendimia del año pasado fue atípica, nos adaptamos en formato virtual, pero los mendocinos querían volver a esto, a copar las plazas y los distintos espacios municipales para encontrarnos y disfrutar de la Vendimia. Estoy orgulloso de volver a esta plaza después de cuatro años y vemos que está colmada”, destacó por su parte el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Además, resaltó la aplicación de la boleta única en esta elección. “Se votó a través de la boleta única vendimial, que anunciamos en diciembre. Nosotros planteamos que la elección de la reina de la Ciudad iba a ser innovadora y le acercamos esta herramienta a los vecinos, para que entiendan que es muy buena no solo para elegir a la reina de la Ciudad, sino también para elegir al próximo gobernador o gobernadora, próximos intendentes, concejales y legisladores de una forma clara, sencilla, que además nos va a permitir bajar muchísimo el gasto de la política y que tiene un impacto ambiental positivo, porque se van a imprimir muchas menos boletas”, agregó.

Luego del acto, de todo el espectáculo y de la elección de la reina, el cierre estuvo a cargo de la banda mendocina Gauchito Club.