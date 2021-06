Es importante recordar que las personas no deben inscribirse más de una vez porque esto inhabilitará ambos turnos. Por ejemplo, si te inscribiste como mayor de 40 no vuelvas a inscribirte como trabajador de prensa.

Si ya te colocaste la primera dosis, debés esperar a que llegue el turno para la segunda dosis. No hay que asistir a las sedes por decisión propia porque no van a ser vacunadas aquellas personas que no hayan sido citadas.