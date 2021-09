La veterinaria mendocina, Marisol Capurro, fue sorprendida por delincuentes mientras daba una entrevista radial en vivo. En lo que la profesional brindaba información sobre el Día de la Rabia se acercaron para robarle su celular.

“Estoy bien, tratando de hacer cosas para no bajonearme, pero bien”, confirmó la profesional que fue atacada mientras daba una entrevista para una radio local el sábado a las 8.30. La mujer fue asaltada cerca de su vivienda ubicaba en el barrio SUPE de Godoy Cruz.

Mientras los periodistas preguntaban sobre el Día de la Rabia, específicamente sobre murciélagos, la veterinaria la comunicación sufrió un desperfecto y la mujer alertó con un grito lo que le estaba sucediendo: “¡Hey! ¡Me están por robar! Pará, pará”.

Acto seguido la llamada se cortó y fue la periodista quien dio por concluida la comunicación luego de alertar lo que percibido: “Le están robando en estos momentos, mientras estamos haciendo la nota”.

La sorpresa de la periodista ante el grito de la mujer que era asaltada en el ingreso de su vivienda. Foto: Gentileza

“Soy delegada del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA). Se contactaron conmigo para transmitir una acción conjunta por el Día de la Rabia. Salí de casa y fui hasta la esquina para tener mejor señal. Empecé a caminar en círculos a la espera de que me saquen al aire. Cuando empezó la nota, a los pocos minutos apareció un chico de 17 años. Me arrebató el celular, forcejeamos y luego sacó un arma. Ahí se fue”, confirmó Capurro a TN.

La profesional reveló que “no es la primera vez que me pasa. Acá porque estaba en una llamada, pero no es la primera vez que me manotean el teléfono y luego salgan corriendo, es lo más común. A las vecinas le quitan las bolsas del supermercado. Me han robado una moto y bicicletas”.

La profesional estaba brindando información sobre la rabia en murciélagos.

“El celular es mi fuente de trabajo. Mi teléfono está en la puerta del consultorio, yo hago el seguimiento de muchísimos perros y gatos por WhatsApp”, afirmó la médica luego del estado de shock y aturdida internamente por lo que había acontecido.

“El daño es enorme y la gente ya no tiene ganas de ir a hacer la denuncia porque no viene nadie a solucionarte nada. Hace un tiempo nos tiraron un piedrazo en el auto para robarnos. Llamé al 911 para que manden un patrullero. ¿Sabés que hicieron? La chica que me atendió cortó la llamada porque no conocía la calle. A otro vecino le pasó lo mismo”, sostuvo la víctima.

“Estoy decepcionada, creí que iba a ser útil contar lo que me había pasado pero no lo fue. Ayer, mientras estaba en una cirugía, se acercaron varias personas de la municipalidad para poner una alarma comunitaria. Estaba mi marido con un vecino. Fueron muy claros con la respuesta: que se vayan a la mierda y se la metan en el culo”.