Una universidad de Mendoza incorporó un adicional en la cuota por la “situación del país”

Cientos de alumnos de la Universidad Maza se manifestaron en la puerta de la institución luego de conocer, de manera sorpresiva, la aplicación de un adicional “por la situación del país” paralelo al aumento de las cuotas. Ante esto el alumnado mostro su desconformidad y desde la Universidad decidieron poner en pausa este “adicional compensatorio”.

“No nos informaron como debían, nos enteramos al entrar a la página de la facultad y ver en la chequera este adicional sumado a la cuota de octubre” relata una alumna de la carrera de nutrición.

alumnos de la Universidad Maza se manifestaron contra un "adicional por la situación del país". Foto: Gentileza alumnos Universidad Maza

Eso desencadenó el enojo de los estudiantes que se vieron sorprendidos por una suma de $4000 que no estaba prevista. “A partir de octubre la cuota tendrá un arancel complementario mensual. Este incremento permitirá hacer frente a las difíciles condiciones económicas que son de público conocimiento” decía el comunicado.

El comunicado que anunciaba el adicional para todas las carreras de la Universidad Maza. Foto: Gentileza alumnos Universidad Maza

Tras la visibilización de esta problemática, la universidad dio a conocer a través de una notificación que la aplicación del “adicional compensatorio” quedaría suspendida hasta tanto no fuese revisado nuevamente por el Consejo Superior. Se espera que la próxima semana se conozca la decisión de si el adicional se sumará a la cuota de diciembre o quedará anulado.

Uno de los rubros que más aumento tuvo: la educación

Con los últimos datos inflacionarios dados a conocer por el INDEC, uno de los rubros que más aumentos sufrió este año fue la educación. Sólo en el mes de agosto el incremento fue del 13,6% en Mendoza. Así en un año acumulo un 85,1%, siendo uno de los sectores que más subas sufrió.

“En el año hay dos aumentos estipulados de la cuota básica de la facultad, uno en abril del 35% y el otro en octubre de 12%. Esto se sabe, lo que pasó es que en octubre se cargó este aumento para todas las carreras y aparte salía un adicional complementario de casi 5000$”, relataron los alumnos.

Reclamo de los estudiantes de la Universidad Maza. Foto: Gentileza alumnos Universidad Maza

La explicación que recibieron los estudiantes respecto al adicional es que era para aumentar el sueldo a los profesores, para pagar seguridad, limpieza y mantenimiento de los edificios.

Sin embargo, la difusión del anunció no fue la correcta y los alumnos no fueron informados previamente de este adicional por lo que genero el descontento de la población estudiantil.

Qué dicen los alumnos de la Universidad Maza

Este adicional no avisado, más la suma de los aumentos impacta directamente en las decisiones de los alumnos que están evaluando si continuar o no con sus estudios por no poder cubrir esos gastos.

“cómo alumnos redactamos una nota, plasmando nuestra disconformidad, pidiendo una reunión con los rectores para que no se cobre ese adicional porque nosotros ya pagamos una cuota y los aumentos estipulados”, contó una alumna a Vía País.

Reclamo de los estudiantes de la Universidad Maza. Foto: Gentileza Alumnos de la Universidad Maza

En datos, un alumno de nutrición antes de octubre pagaba $17.500, con el aumento estipulado, la cuota se le va a aproximadamente $20.000. Si le suma el adicional terminaría pagando $24.000 por mes.

“El enojo vino por parte de los estudiantes porque pusieron ese adicional con la excusa de que nos están las condiciones en la facultad, la respuesta que obtuvimos es que se suspende por este mes ese adicional, pero no sabemos qué va a pasar más adelante”, relató.

A través de Instagram muchos alumnos mostraron su disconformidad y utilizaron la red social para plasmar sus reclamos.

Reclamo de los estudiantes de la Universidad Maza. Foto: Alumnos Universidad Maza