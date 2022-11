Una mamá mendocina se volvió viral en las últimas horas por olvidarse a su hijo antes de ir a la escuela. En el audio relata el momento en que se da cuenta que su hijo no había subido al auto y decide mandarle un audio a la maestra justificando por qué el pequeño Dylan llega tarde a la escuela.

“Señorita miré, Dylan va a llegar un poquito tarde porque fui sacando el auto para afuera y yo sentí que cerró la puerta atrás y yo voy con mi otra hija. Voy llegando a la escuela para que se baje el pendejo y no estaba en el auto”, cuenta la madre justo antes de soltar una carcajada.

Y continúa entre risas por la situación: “nunca, nuca, nunca había subido, así que me devolví a buscarlo, estaba acá en la casa. Por eso llega un poquito tarde sabe, disculpe”, concluye el audio que le llegó a una maestra justificando la tardanza de su alumno Dylan.

Las anécdotas más graciosas de padres olvidándose a sus hijos

Inmediatamente el audio se hizo viral en las redes sociales y llegó a manos del humorista Andres Pomiro, quien no dudó en hacer un video recreando a la madre y el divertido momento en el que se da cuenta que se olvidó a su hijo camino a la escuela.

Las reacciones por parte de los mendocinos no tardaron en llegar, pobre neñooo”, acotaron algunos perfiles, mientras que otros también relataron situaciones similares que les tocó vivir.

“Superando traumas. A mí me olvidaron una vez que mi familia se fue de picnic. Cargaron todo en el auto menos a mí”, relato una usuaria de Tik Tok.

“Una vez me llamaron del colegio que fuera por mi hijo porque estaba enfermo, fui, lo deje en casa y se metió a su cuarto. A la hora de la salida me fui al colegio a buscarlo. Hice fila esperé que lo llamarán y me dice la maestra, pero si usted ya se lo llevó más temprano. Me había olvidado que ya había ido por él”, contó una madre que vivió una situación parecida la mamá de Dylan.

Una mendocina se olvidó a su hijo y el audio que le mando a la maestra se hizo viral. Foto: Instagram

Así varios padres usaron el video como espacio de contención y demostrar que más de uno se ha olvidado de sus hijos alguna vez en su vida concluyendo que a cualquiera le puede pasar.